Con la clasificación ya sellada, la selección argentina disputará este martes su último capítulo en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, en terreno ajeno y desafiante. En lo más alto del continente en las Clasificatorias, la ‘Scaloneta’ buscará ponerle broche de oro a un recorrido que la tuvo como protagonista indiscutida. Sin embargo, en las últimas horas surgió la duda sobre si Thiago Almada podrá jugar.

Almada no llegará en su mejor condición física: una sobrecarga muscular lo deja en duda para el duelo clave. Mientras tanto, la pelea por un lugar en el once se enciende entre Franco Mastantuono, Giovanni Simeone y Juan Foyth, quienes esperan su oportunidad para saltar al campo y dejar su huella en la recta final de las Eliminatorias.

No obstante, Gastón Edul, periodista argentino, también deslizó otra manera de suplir la ausencia de Almada. “Si no llega, su lugar lo ocuparía Julián Álvarez para ser el doble nueve con Lautaro Martínez. La otra duda del entrenador pasa por la inclusión o no de Giuliano Simeone, quien también compite por un puesto con el atacante cordobés que se formó en River. A esta hora, no hay que descartar alguna que otra sorpresa”, comentó el comunicador.

Resultados de partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay 0-0 Ecuador en el Defensores del Chaco, Asunción (FINAL)

Argentina 3-0 Venezuela en el Monumental de Buenos Aires (FINAL)

Uruguay 3-0 Perú en el Centenario de Montevideo (FINAL)

Colombia 3-0 Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla (FINAL)

Brasil 3-0 Chile en el Maracaná de Río de Janeiro (FINAL)

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026





Martes 9 de septiembre

- Ecuador vs Argentina (18:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1)

- Perú vs Paraguay (18:30 horas / estadio Nacional / América Televisión, ATV, Movistar Deportes)

- Bolivia vs Brasil (18:30 horas / estadio Municipal De El Alto / Movistar Deportes Youtube)

- Venezuela vs Colombia (18:30 horas / estadio Monumental de Maturin / GOLPERU)

- Chile vs Uruguay (18:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / Movistar Evento 2)