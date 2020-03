En medio de la pandemia por el Covid-19, el mundo del deporte se ha paralizado. En la mayoría de países, las principales ligas deportivas se han suspendido para evitar el avance del coronavirus en la población. Thiago Silva y su esposa no son ajenos a esta situación y decidieron regresar a Brasil para pasar sus días en Sudamérica.

La esposa del futbolista del Paris Saint-Germain explicó por redes sociales la decisión de regresar al continente americano. “Decidimos salir de París porque la situación era realmente triste. No podía almacenar las cosas, no encontraba nada en los supermercados. Hemos tomado un vuelo a Brasil porque no pude encontrar comida en el supermercado y tenemos aquí más opciones de estar con nuestros hijos, ya que tenemos pileta”, explicó Isabele, la mujer del defensor brasilero.

La crisis por el Covid-19 que se vive en el mundo, y más específicamente en Francia, fueron el motivo para que la familia regresara a su país natal, donde han decidido pasar la cuarentena.

Isabele concluyó su explicación en redes sociales conminando a todos a que se queden en sus casas para evitar la propagación del virus. “Es una situación de riesgo para mi familia y para mi y por eso decidimos irnos. Buena suerte y quédense en casa, por favor. Besos y larga vida a Francia”.

