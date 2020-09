Thiago Alcántara completó una gran temporada con el Bayern Múnich, siendo pieza fundamental en la conquista de la Champions League en Lisboa. Sin embargo, durante la fase final se expandió el rumor de una supuesta salida del ex Barcelona. Ante ello, el volante de la selección española negó rotundamente haber afirmado que se irá del cuadro alemán.

“No he dicho en ningún momento ni en ningún medio que me voy, cada año la prensa me pone en un club diferente. Estoy al margen, mi futuro es el partido de mañana y no hay más, no me importa esto ahora mismo, no me interesa”, aseguró en rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol.

Tras aseverar que no ha pedido salir del Bayern, Thiago hizo un balance sobre la gran campaña con el cuadro alemán: “Ha sido una temporada maravillosa con el club, hemos conseguido todos los títulos posibles con un nivel de fútbol bastante alto. Siempre hay margen para mejorar de manera individual. Intento ir aprendiendo de todos pero especialmente los mediocampistas para seguir evolucionando tenemos que fijarnos en Sergio Busquets jugando”, aseguró.

El festejo de Bayern Múnich tras el título de Champions League 2020. (Foto: AFP)

El estilo de juego del Bayern que asombra en Europa, espera Thiago que “nadie lo copie” porque dijo que les “iría fatal”, y no ve similitudes con la forma de jugar que tiene la selección española con Luis Enrique.

“En la selección no copiamos ningún estilo actual de juego. Desde hace tiempo queremos presionar arriba, tener el dominio del juego, empequeñecer al rival con respeto y hacer goles. Siempre hemos querido jugar así”, explicó.

