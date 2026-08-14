Thierry Henry volvió a llamar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada, un gol o un recuerdo de su exitosa carrera como futbolista.
Thierry Henry volvió a llamar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada, un gol o un recuerdo de su exitosa carrera como futbolista.
El exdelantero francés, campeón del mundo en 1998, compartió en sus redes sociales un video de aproximadamente 90 segundos en el que mostró parte de su rutina de fuerza.
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La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, especialmente por el estado físico que mantiene a sus 48 años.
La rutina de fuerza que compartió Henry
En el video, Henry aparece realizando diferentes ejercicios enfocados en el trabajo de fuerza y acondicionamiento físico. La intensidad del entrenamiento dejó en evidencia que el exjugador mantiene una exigente preparación pese a estar alejado de las canchas profesionales.
La publicación no tardó en generar reacciones entre los hinchas del fútbol. Muchos usuarios destacaron que Henry conserva una condición física notable pese al paso de los años.
Durante su etapa como futbolista, el francés se caracterizó por su velocidad, potencia y capacidad atlética. Actualmente, aunque ya no compite profesionalmente, continúa realizando entrenamientos que le permiten mantener una apariencia física cercana a la que mostró durante buena parte de su carrera.
Una carrera marcada por la potencia y la velocidad
Henry fue una de las grandes figuras del fútbol francés y europeo. El delantero desarrolló buena parte de su carrera en el Arsenal, donde se convirtió en uno de los máximos referentes de la historia del club.
BOEEEEE... ¿ASÍ ESTÁ TITÍ A LOS 48 AÑOS? Con un impactante físico, el francés Henry compartió la rutina con la que se mantiene impecable. Un minuto y medio de acción: ¿te la bancás? pic.twitter.com/NawRqe7ZOC— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026
También defendió las camisetas de Mónaco, Juventus, Barcelona y New York Red Bulls. Con la selección francesa fue campeón del Mundial de 1998 y de la Eurocopa 2000.
Ahora, a los 48 años, continúa ligado al fútbol y al entrenamiento, aunque desde una perspectiva diferente.
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