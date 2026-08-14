El entrenamiento de Thierry Henry a los 48 años que sorprendió a sus seguidores. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
El entrenamiento de Thierry Henry a los 48 años que sorprendió a sus seguidores. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Thierry Henry volvió a llamar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada, un gol o un recuerdo de su exitosa carrera como futbolista.

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