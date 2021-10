Si hay alguien que puede hablar con conocimiento sobre un equipo con muchas figuras, es Thierry Henry. El francés campeón del mundo con Francia en 1998, estuvo por algunos años en el FC Barcelona de la era Guardiola, y antes en un gran paso por el Arsenal.

En el análisis de Henry, acerca del PSG, no ve a Lionel Messi, ex compañero suyo, con gran influencia en el PSG: “Messi está aislado y no toca demasiado el balón. No diría que está triste, pero le veo aislado”.

Todo lo contrario opinó acerca de la presencia de Kylian Mbappé en el esquema de Mauricio Pochettino: “Por el momento, el equipo es de Mbappé. Es él quien hace brillar al PSG. La pelota busca más a Kylian”.

Sin embargo, para Henry hay solución: “Yo prefiero a Messi en el centro. No creo que pueda marcar diferencias desde la derecha. En el centro puede dar ritmo. Tenemos que encontrar alguna solución para que ellos Messi, Neymar y Mbappé puedan jugar juntos”.

Aunque el PSG es líder en su grupo de la Champions League y ya sacó una ventaja de siete puntos en la liga local, el funcionamiento del equipo sigue siendo una de las falencias del técnico Mauricio Pochettino.

El último encuentro del PSG fue empate sin goles ante el Marsella. Lionel Messi ya lleva anotados tres goles en la Champions League, pero todavía no logra concretar en la liga local.