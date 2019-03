Thomas Müller respondió a Joachim Low sobre su no convocatoria a la selección de Alemania | VIDEO Joachim Low decidió no convocar nunca más a Hummels, Boateng y Müller a la selección alemana. Este último dio su descargo en redes sociales sobre su no presencia en la lista de convocados del conjunto europeo

