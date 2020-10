Bayern Múnich goleó 4-0 al Atlético de Madrid en el debut de la Champions League con goles de Kingley Coman, Leon Goretzka y Corentin Tolisso. El cuadro bávaro no tuvo problema para embolsarse los tres primeros puntos del campeonato, el cual es el vigente campeón. Sin embargo, la polémica llegó en una jugada dividida que tuvo como protagonista a Thomas Müller.

Sobre el minuto 20, el árbitro Michael Oliver sancionó una falta a favor del Atlético de Madrid y amonestó a Müller. ¿Qué sucedió? El alemán chocó con Kieran Trippier por un balón dividido, cayendo el colchonero y generando la tarjeta amarilla para el delantero, quien recriminó al colegiado por su sanción.

Según ‘Bild’, Müller no dudó en reclamar su amonestación de manera alterada. “¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! Eso no puede ser cierto. Estamos jugando contra el Atlético de Madrid, ¡los mayores gamberros del fútbol mundial! ¿Y me sacas amarilla por algo así?”, dijo según el medio señalado.

Guardó silencio

El técnico del Bayern Múnich, Hans-Dieter Flick, fue consultado sobre el inconveniente con Thomas Müller y el árbitro, pero prefirió guardar silencio. “Se puede decir que nos hemos presentado muy físicos, sobre todo contra este equipo que juega el balón muy agresivo y era muy importante dar la cara y mostrar nuestra calidad”, explicó.

Finalmente, analizó el gran triunfo del cuadro bávaro: “Creo que es una victoria merecida, era el primer partido del grupo, es genial como nos hemos presentado en el campo”. El Bayern Múnich inició la defensa de su título con pie derecho y lo hizo nada menos que a cuestas de un grande como el Atlético de Madrid.

