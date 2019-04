Thomas Tuchel sobre el golpe de Neymar a un hincha: "No me gustó en absoluto, no puede hacer eso"

"No puede hacer eso". El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, condenó la acción de Neymar, quien propinó un golpe en la cara a un espectador el sábado después de la derrota contra el Rennes en la final de la Copa de Francia.

►Liverpool FC: estrella de los 'Reds' fue elegido mejor jugador de la Premier League 2018-19



►Champions League: Ajax, el equipo más goleador de la temporada europea



"No me gusta en absoluto. No puede hacer eso, simplemente no puede", reaccionó el técnico alemán.

"No es fácil subir el pasillo después de una derrota. Es superdifícil, para mí, para todo el mundo. Hay que aceptarlo. Si perdemos hay que mostrar respeto. Es siempre necesario. No se puede retar a un espectador", afirmó.

Varios videos del '10' del PSG golpeando la cara de un espectador que le abucheó mientras subía las escaleras hacia el palco para recibir su medalla incendiaron las redes sociales en las horas siguientes al partido.

Neymar golpeó a fanático en el rostro durante la ceremonia de premiación. (Captura y video: Twitter)

"¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente", escribió Neymar en una publicación de Instagram de un miembro de su entorno en su defensa.

El dorsal 10 parisino perdió los nervios ante los insultos del espectador, audibles en los videos, y dirigidos a varios jugadores del PSG.

"Aprende a jugar a fútbol", se le oye decir a Neymar. Con ello, el brasileño se expone a varios partidos de suspensión por su gesto.

Con información de AFP