Thomas Tuchel sobre la guerra entre Ucrania - Rusia: “Soy un privilegiado y estoy en paz” | VIDEO

Thomas Tuchel , actual entrenador del Chelsea , mostró su molestia ante un periodista luego de que sea consultado sobre la guerra que se vive actualmente entre Ucrania - Rusia . Como es de conocimiento, el técnico alemán brindó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los partidos que se vienen para los blues; sin embargo, no se esperó la pregunta del comunicador.

En las imágenes compartidas en distintas plataformas digitales, el periodista preguntó: “Viendo la pasión con lo que has hablado hace un momento de los horrores de la guerra, ¿cuánto deseas que el propietario (del Chelsea) pueda ayudar con...?”, se le escuchó decir.

Con un tono elevado, Tuchel lo frenó y enfatizó: “Escucha, escucha, escucha, para con eso. No soy político, para con eso. Solo puedo repetir lo mismo y me siendo repitiéndolo porque nunca he vivido una guerra”.

“Solo hablar de ello ya que me hace sentir mal, ya que soy un privilegiado. Estoy aquí sentado, en paz y lo hago lo mejor que puedo, pero tú debes dejar de hacer esas preguntas porque no tengo respuestas para ti”, sentenció.

Thomas Tuchel enojado tras ser consultado por la guerra entre Ucrania - Rusia. Fuente: The Guardian.

Es bueno precisar que días atrás se confirmó el alejamiento de Román Abramóvich de la administración del Chelsea. Dicha noticia se hizo saber a través de las redes sociales del club: “Creo que actualmente están en la mejor posición para velar por los intereses del Club, los jugadores, el personal y los aficionados”. Los blues quedaron estupefactos por la noticia y por el momento, siguen confundidos al no entender si esto quiere decir que se ha alejado definitivamente de la entidad o es un movimiento momentáneo ante el contexto predominante.

