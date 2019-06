Todo lo que tienes que saber sobre la presentación de Hazard como jugador del Real Madrid

Y llegó el día esperado por la afición del Real Madrid: el belga Eden Hazard fue presentado este jueves como refuerzo ‘galáctico’ en el Santiago Bernabéu frente a cerca de 50 mil hinchas merengues.

​

Luego de confirmarse su fichaje hace más de una semana, a través de la página web de la institución, el belga pudo sentir por primera vez en vivo el cariño de la hinchada que sueña con gritar sus goles y salir campeones nuevamente de la Champions League.

Hazar tuvo el primer contacto con la hinchada del Real Madrid. (Foto: prensa del Real Madrid)

Junto a la del galés Gareth Bale, el ‘Duque’ es la contratación más cara de la institución merengue por la cifra astronómica de 100 millones de euros más variables. Su primer día como madridista no lo olvidará jamás.

—Sin presión—

En su primer contacto con la prensa española e internacional en España, el volante de la selección de Bélgica aseguró como jugador blanco que no es un “galáctico” y declaró que sí espera serlo en un futuro.

El belga pasó los exámenes médicos. (Foto: prensa del Real Madrid)

“No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno”, dijo.

El ex Chelsea, además, volvió a recordar que su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid y rememoró los momentos en los que empezó a pensar que quería jugar en el club blanco.

—Atrajo miradas—

Fueron cerca de 50.000 aficionados los que acudieron al estadio para verlo vestido de blanco por primera vez. Sonó el himno de la Décima y el belga le dio toques al balón. Un detalle a tomar en cuenta es que su camiseta todavía no tiene número. Aún no se sabe qué dorsal llevará en el Real. En el Chelsea era el ‘10’, propiedad de Luka Modric en el equipo madridista.

—Quieren a Mbappé—

La anécdota de la presentación de Hazard se dio antes de que el jugador pisará el césped. Su aparición tardó más de la cuenta y, tras superar la media hora de demora, los fanáticos blancos perdieron la paciencia y entonaron cánticos haciendo sentir su molestia. “¡Queremos a Mbappé!”, cantaron unos cinco mil espectadores madridistas.

—Gran recibimiento—

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se encargó de darle una calurosa bienvenida a Hazard y lo llenó de halagos. “Viene a formar parte de este equipo un jugador maravilloso, de esos distintos”, expresó. Hazard todavía no juega con el Madrid pero ya es querido. Sus goles se encargarán de mantener viva la llama de la pasión del hincha.