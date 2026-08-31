Jorge Carrascal necesitó apenas 15 minutos para convertirse en una de las figuras del Flamengo en el clásico ante Botafogo. El colombiano ingresó a los 75 minutos, cuando su equipo ya ganaba 1-0, y terminó siendo determinante en la goleada por 3-0 por la fecha 25 del Brasileirao. Primero asistió a Samuel Lino y, poco después, se encargó de marcar un golazo que desató la fiesta en el Maracaná.
Jorge Carrascal necesitó apenas 15 minutos para convertirse en una de las figuras del Flamengo en el clásico ante Botafogo. El colombiano ingresó a los 75 minutos, cuando su equipo ya ganaba 1-0, y terminó siendo determinante en la goleada por 3-0 por la fecha 25 del Brasileirao. Primero asistió a Samuel Lino y, poco después, se encargó de marcar un golazo que desató la fiesta en el Maracaná.
La primera aparición de Carrascal llegó a los 86 minutos. El volante recibió por el sector derecho, condujo la pelota y esperó el momento preciso para filtrar un pase para Samuel Lino. El delantero quedó frente al arquero y definió con categoría para poner el 2-0. Fue la primera muestra de lo que podía aportar el colombiano en el tramo final del partido.
Pero todavía faltaba la jugada que terminaría de levantar al público. A los 89 minutos, Carrascal recuperó la pelota en campo contrario y participó en una rápida combinación con sus compañeros. Jorginho, Samuel Lino y Everton también intervinieron en una secuencia de pases de primera que terminó nuevamente en los pies del colombiano. Esta vez, Carrascal no buscó asistir: sacó un remate de primera y colocó la pelota junto al palo, haciendo imposible la reacción de Gabriel Batista.
El tanto fue el 3-0 definitivo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los aficionados destacaron la belleza de la acción colectiva y la definición del colombiano. No fue un gol aislado: Carrascal recuperó la pelota, participó en la construcción y apareció nuevamente en el área para completar una jugada que pareció sacada de un videojuego.
La victoria también tuvo un importante impacto en la pelea por el Brasileirao. Flamengo llegó a 48 puntos y se acercó al líder Palmeiras, mientras que Botafogo sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó duodécimo, con 30 unidades. Para Carrascal, en cambio, fue una noche perfecta: entró desde el banco y en pocos minutos aportó un gol y una asistencia para cerrar una goleada que tuvo al Maracaná como escenario.
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SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más