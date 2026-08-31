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Resumen

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El golazo de videojuego de Carrascal en la goleada del Flamengo. (Foto: Agencias)
El golazo de videojuego de Carrascal en la goleada del Flamengo. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Jorge Carrascal necesitó apenas 15 minutos para convertirse en una de las figuras del Flamengo en el clásico ante Botafogo. El colombiano ingresó a los 75 minutos, cuando su equipo ya ganaba 1-0, y terminó siendo determinante en la goleada por 3-0 por la fecha 25 del Brasileirao. Primero asistió a Samuel Lino y, poco después, se encargó de marcar un golazo que desató la fiesta en el Maracaná.

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