Jorge Carrascal necesitó apenas 15 minutos para convertirse en una de las figuras del Flamengo en el clásico ante Botafogo. El colombiano ingresó a los 75 minutos, cuando su equipo ya ganaba 1-0, y terminó siendo determinante en la goleada por 3-0 por la fecha 25 del Brasileirao. Primero asistió a Samuel Lino y, poco después, se encargó de marcar un golazo que desató la fiesta en el Maracaná.

La primera aparición de Carrascal llegó a los 86 minutos. El volante recibió por el sector derecho, condujo la pelota y esperó el momento preciso para filtrar un pase para Samuel Lino. El delantero quedó frente al arquero y definió con categoría para poner el 2-0. Fue la primera muestra de lo que podía aportar el colombiano en el tramo final del partido.

Pero todavía faltaba la jugada que terminaría de levantar al público. A los 89 minutos, Carrascal recuperó la pelota en campo contrario y participó en una rápida combinación con sus compañeros. Jorginho, Samuel Lino y Everton también intervinieron en una secuencia de pases de primera que terminó nuevamente en los pies del colombiano. Esta vez, Carrascal no buscó asistir: sacó un remate de primera y colocó la pelota junto al palo, haciendo imposible la reacción de Gabriel Batista.

Flamengo hizo el gol más brasileño de los últimos tiempos.



Escandaloso. pic.twitter.com/1ouS0Ifxee — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 31, 2026

El tanto fue el 3-0 definitivo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los aficionados destacaron la belleza de la acción colectiva y la definición del colombiano. No fue un gol aislado: Carrascal recuperó la pelota, participó en la construcción y apareció nuevamente en el área para completar una jugada que pareció sacada de un videojuego.

La victoria también tuvo un importante impacto en la pelea por el Brasileirao. Flamengo llegó a 48 puntos y se acercó al líder Palmeiras, mientras que Botafogo sufrió su tercera derrota consecutiva y quedó duodécimo, con 30 unidades. Para Carrascal, en cambio, fue una noche perfecta: entró desde el banco y en pocos minutos aportó un gol y una asistencia para cerrar una goleada que tuvo al Maracaná como escenario.

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