Tigo Sports en vivo transmite el duelo entre las selecciones de Bolivia y Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, desde el Estadio Municipal de El Alto. El duelo está pactado para jugarse este martes 9 de septiembre del 2025. Para ver este importante partido deberás sintonizar Tigo Sports (Canal 700), Tigo Sports 2 (701) y Tigo Sports 3 (702), así como por la Tigo Sports App disponible tanto para Android como iOS. Asimismo podrás sintonizarlo a través de Fútbol Canal, Tuves, Cotas y Entel.