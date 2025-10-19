Tigo Sports EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Cerro Porteño vs. Olimpia por el Superclásico de Paraguay. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar el servicio de Tigo TV (antes Cablevisión o Multicanal) y sintonizar el canal 100 o 101 (SD) o 710 o 711 (HD). Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Tigo Sports, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

