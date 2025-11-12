Tigo Sports EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Guatemala vs. Panamá por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el juego por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Tigo, CableColor, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Tigo Sports, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.