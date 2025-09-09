Tigo Sports EN VIVO: transmite el juego de Honduras vs Nicaragua este martes 9 de septiembre por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN VIVO en Honduras, puedes hacerlo por señal de cable o streaming. Si deseas verlo por cable, deberás contratar el servicio de Tigo TV y disfrutar de la señal de Tigo Sports. Y finalmente, si quieres seguir el juego por streaming, podrás acceder a la cuenta de Tigo Sports que está disponible en iOS y Android.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.