Tigo Sports en vivo: es el canal que pasa en suelo boliviano el partido de Bolivia vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 desde Barranquilla. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para ver Tigo Sports en directo en Bolivia, tienes 3 opciones: mediante cable, streaming o FBF Play. Para que lo puedas ver mediante cable, deberás tener televisión por suscripción con Tigo Hogar. Bolivia dispone de hasta 3 canales de Tigo Sports (700, 717, 718 en HD) dentro del paquete Tigo Hogar. Por internet, podrá ver Tigo Sports en su app que está disponible en iOS y Android.

VIDEO RECOMENDADO