Vía Tigo Sports en vivo: mira la transmisión del partido de Guatemala vs. El Salvador por el Grupo A de la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2026. El duelo se llevará a cabo en el estadio Cementos Progreso y está programado para iniciar a las 8:00 PM. En Guatemala podrás ver el partido por Tigo Sports; mientras que en El Salvador, por Canal 4. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.
Contenido sugerido
Contenido GEC