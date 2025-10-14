Tigo Sports EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Guatemala vs. El Salvador por la cuarta fecha del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf . ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás de contratar la Televisión por cable Tigo TV y sintonizar el Canal 6. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Tigo Sports, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

