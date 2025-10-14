Redacción EC
Redacción EC

Tigo Sports EN VIVO: es el canal que transmite el partido de Guatemala vs. El Salvador por la cuarta fecha del Grupo C de las. ¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO? Para que puedas ver Tigo Sports EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás de contratar la Televisión por cable Tigo TV y sintonizar el Canal 6. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Tigo Sports, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

Eliminatorias Concacaf 2026
Sigue todos los detalles de los partidos de las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial del 2026. Horarios, canales, dónde juegan y más aquí, en El Comercio.

