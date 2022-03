Mediante la señal de TIGO Sports y Bolivia TV, mira el partido de Bolivia vs. Brasil EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Hernando Siles. En Perú podrás seguir la transmisión a través de la señal de Movistar Eventos.

La ‘Canarinha’, que aseguró su boleto a la Copa del Mundo el año pasado, tiene a la mano conquistar el récord de puntos conseguidos por Argentina con Marcelo Bielsa en el camino Japón-Corea 2022. La Albiceleste, en ese entonces, sumó 43 y el Scratch tiene 42 unidades.

¿CÓMO VER TIGO SPORTS EN VIVO POR INTERNET?

Puedes ver la señal en vivo de TIGO Sports dando CLICK AQUÍ. Si tienes una cuenta registrada, solamente debes dirigirte donde dice “Ingresar” y colocar tus datos. De lo contrario, deberás registrarte para poder visualizar la transmisión.

HORA DEL PARTIDO BOLIVIA VS. BRASIL

México – 5:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Para conseguir la marca a falta de dos partidos (ante la Verde y Argentina), el equipo de Tite llega mermado por las bajas de Neymar y Vinicius Junior. Ambos jugadores deben ser reemplazados por Philippe Coutinho y Richarlison, respectivamente.

De su lado, Bolivia se quedó sin chances de ir a Qatar 2022 cuando perdió 4-1 frente a Venezuela. Entonces, César Farías apostó por llamar a jóvenes valores, proyectando lo que se viene. De todos modos, el DT contará los hombres de experiencia como Marcelo Martins Moreno o Henry Vaca.

BOLIVIA VS. BRASIL - CANALES

México – Sky HD

Perú – Movistar Eventos

Ecuador – Canal del Fútbol

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – TyC Sports

Brasil – SporTV

España – Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

DÓNDE VER BOLIVIA VS. BRASIL EN VIVO EN LA PAZ

México – Blue To Go Video Everywhere

Perú – Movistar TV App

Bolivia – Tigo Sports Online

Argentina – TyC Sports Play

Chile – TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Brasil – NOW NET e Claro y Canais Globo

BOLIVIA VS. BRASIL: ALINEACIONES DEL PARTIDO

Bolivia: Guillermo Viscarra - Jairo Quinteros, José María Carrasco, José Sagredo, Roberto Fernández - Moisés Villarroel, Fran Supayabe, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca - Henry Vaca, Marcelo Martins.

Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Éder Militão y Alex Telles - Fabinho, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá - Antony, Philippe Coutinho y Richarlison.

¿DÓNDE JUEGAN BOLIVIA VS. BRASIL 2022?

