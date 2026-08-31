La despedida de Lionel Messi de la selección argentina continúa generando homenajes en el fútbol de su país. En esta oportunidad, Tigre y Barracas Central se sumaron a los reconocimientos dedicados al astro argentino durante la jornada del Torneo Clausura.

El homenaje se produjo después de que Messi anunciara su decisión de poner punto final a su etapa con la Albiceleste. El futbolista comunicó su determinación este lunes, tras más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina.

Barracas con la 10 del GOAT y Tigre con un trapo y la leyenda: "Simplemente gracias 10"... ¡Hermosos homenajes para Messi en Victoria, en el día en el que Leo comunicó su retiro de la Selección Argentina!



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El homenaje de Tigre

Tigre fue uno de los equipos que recordó al capitán argentino durante su encuentro. El reconocimiento se dio en el marco de una jornada en la que distintos clubes de la Liga Profesional decidieron rendir tributo a Messi luego de conocerse su despedida de la selección.

El gesto se suma a otros homenajes realizados durante la fecha. Estudiantes y Defensa y Justicia también tuvieron presentes al futbolista, mientras que distintos hinchas y clubes argentinos expresaron su reconocimiento al jugador que lideró a la selección hacia varios de sus títulos más importantes.

Barracas Central también recordó al capitán

Barracas Central tampoco quiso quedarse fuera de los homenajes. El club realizó un reconocimiento a Messi durante su jornada deportiva, en una muestra del impacto que tuvo el futbolista en el fútbol argentino.

El homenaje adquiere un significado especial en medio de la repercusión que generó el anuncio del argentino. Messi deja la selección después de 21 años, con 207 partidos y 125 goles, además de haber conquistado la Copa América, la Finalissima y el Mundial con la Albiceleste.

La jornada dejó así nuevas imágenes de reconocimiento para Messi, quien cerró su ciclo internacional convertido en el futbolista con más partidos y goles en la historia de la selección argentina.