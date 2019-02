Tigres UANL vs. Atlas FC EN VIVO: Horarios, canales y cómo ver partido por Liga MX

Tigres UANL vs. Atlas FC EN VIVO ONLINE GRATIS: por Liga MX | La jornada 8 del Clausura MX 2019 se presenta como la oportunidad para que Tigres UANL alcance el liderato, aunque sea momentáneo, en su visita al Atlas FC en el Estadio Jalisco. El encuentro inicia a las 22:00 horas (Perú y Colombia) y puede ser seguido de distintas formas por celulares o TV. Para ver fútbol en vivo, por otro lado, El Comercio le llevará a sus lectores todos los detalles, goles y jugadas del encuentro.

El Tigres vs. Atlas abre la fecha 8 de la Liga MX este viernes 22 de febrero. Tigres, que viene de perder en la Concachampions ante el Saprissa, suma 16 puntos y puede tomar la punta del Clausura MX 2019 si logra vencer al Atlas FC. Luego tendrá que esperar el resultado del partido del Monterrey (17 unidades) ante Puebla.

Tigres UANL afronta un gran momento en la Liga MX con 5 triunfos, 1 empate y apenas 1 derrota. En tanto, Atlas FC, que contará con el peruano Anderson Santamaría, ha sido rezagado al puesto 9 de la tabla con 10 puntos sumados en el Clausura MX 2019.

El Comercio cubre los partidos de la Liga MX para sus lectores, y el Tigres vs. Atlas será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la versión online de este medio.

Tigres UANL vs. Atlas FC: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Liga MX?

Tigres UANL: Guzmán, Ayala, Rodríguez, Meza, Salcedo, Venegas, Rafael Carioca, Dueñas, Gignac, Valencia, Quiñónes

Atlas FC: Hernández, González, Santamaría, Zurita, Martínez, Isijara, Burbano, Vigón, Aboagye, Zaldivar, Barcelo

Tigres UANL vs. Atlas FC: ¿A qué hora es el partido?

México: 21:00 horas

Perú: 22:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Estados Unidos: 22:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 23:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (sábado 23 de febrero)

Paraguay: 00:00 horas (sábado 23 de febrero)

Chile: 00:00 horas (sábado 23 de febrero)

Uruguay: 00:00 horas (sábado 23 de febrero)

Brasil: 001:00 horas (sábado 23 de febrero)

España: 04:00 horas (sábado 23 de febrero)

Italia: 04:00 horas (sábado 23 de febrero)

Francia: 04:00 horas (sábado 23 de febrero)

Japón: 12:00 horas (sábado 23 de febrero)

Tigres UANL vs. Atlas FC: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Liga MX?

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Tigres UANL vs. Atlas FC: Últimos partidos de Tigres UANL

27/01/19 PRD Toluca 0 - 1 Tigres UANL

02/02/19 PRD Tigres UANL 2 - 1 Santos Laguna

08/02/19 PRD Veracruz 0 - 2 Tigres UANL

16/02/19 PRD Tigres UANL 3 - 2 Necaxa

19/02/19 LIC Saprissa 1 - 0 Tigres UANL

Tigres UANL vs. Atlas FC: Últimos partidos de Atlas FC

29/01/19 COM Atlas 1 - 2 Pumas UNAM

01/02/19 PRD Morelia 1 - 2 Atlas

05/02/19 COM Univ. Guadalajara 2 - 4 Atlas

08/02/19 PRD Atlas 1 - 2 Puebla

16/02/19 PRD Guadalajara 3 - 0 Atlas