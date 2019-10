Tigres vs. Cruz Azul es el partido más atractivo de la fecha 15 de la Liga MX. El duelo se disputará en el estadio Universitario de Nuevo León desde las 21:05 horas y será transmitido en el país azteca a través de TUDN y Canal 5 Televisa. Mientras que en Centroamérica lo podrás seguir vía TUDN y en Estados Unidos por Univision NOW y TUDN USA.

Recuerda que El Comercio transmitirá el minuto a minuto del Tigres vs. Cruz Azul a través de su página web. Además, te brindará todos los detalles de la Liga MX con tabla de posiciones, estadísticas, polémicas, horarios, canales de TV, y cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Tigres vs. Cruz Azul en vivo: los 'felinos' reciben a la 'máquina cementera' en el estadio Universitario de Nuevo León. | Foto: AFP ULISES RUIZ | AFP

Tigres necesita sellar, prácticamente, su clasificación a la siguiente ronda de la Liga MX para eso tendrá que vencer a Cruz Azul, equipo que no tiene margen de error en el objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo mexicano. Los felinos parten como favoritos, no solo por el lugar que ocupan en la tabla, sino también porque llegan con una pequeña racha de victorias seguidas (2-0 a Monterrey, 4-0 al líder Santos Laguna y 3-1 polémico a Veracruz).

Precisamente, el resultado de este último partido dio la vuelta al mundo. Los 'felinos’ se quedaron con el triunfo tras anotar 2 goles en medio de una protesta de jugadores de Veracruz. Eduardo Vargas y André Pierre Gignac anotaron cuando los futbolistas del equipo contrario se mantenían inmóviles en medio de su protesta por la falta de pago de sus salarios.

“Yo nunca recibí un comunicado de ninguna parte, nunca recibí un saludo, una llamada, nosotros nos basamos en lo que es, los hechos del chat entre jugadores, un minuto, eso fue lo que respetaron. Di la orden de que teníamos que esperar el minuto y hasta esperamos un poco más”, manifestó ‘El Tuca’ Ferreti, DT de Tigres, tras la polémica.

Sin embargo, lo que juega en contras del 'cuadro felino’ es el regular desempeño como locales en el presente Torneo Apertura de la Liga MX. Pues de 6 duelos jugados en ‘El Volcán’ solo han conseguido el triunfo en tres oportunidad, dejando importantes puntos en el camino. Para este duelo, ante Cruz Azul, el defensa Diego Reyes no fue convocado, pues aún no se encuentra en forma tras estar cerca de un mes fuera por lesión.

Tigres vs. Cruz Azul en vivo: se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. | Foto: AFP Quinn Harris | AFP

Por su parte, Cruz Azul, dirigido por Robert Siboldi, aseguró que detesta que le exijan ganar de cualquier forma, porque en sus equipos que dirige el estilo está por encima de cualquier cosa. “No me gusta ganar como sea, me gusta ganar de acuerdo con mi estilo; detesto cuando me dicen que hay que ganar como sea porque no lo comparto y no lo voy a hacer”, advirtió Siboldi en conferencia de prensa luego del entrenamiento.

‘La Máquina Cementera’ marcha en el lugar 14 del Apertura de la Liga MX con 16 puntos a seis lugares de los puestos que dan boleto a la Liguilla para disputar el título del fútbol mexicano. Siboldi defendió el estilo que llegó a imponer a Cruz Azul. “Hoy puedo asegurar que ningún rival nos ha superado futbolísticamente, nos han ganado más por lo que hemos dejado de hacer que por lo que el rival ha hecho”.

La exigencia para el técnico fue clasificar al equipo a la Liguilla, y si no lo consigue sabe que todos, cuerpo técnico y jugadores, corren riesgo de irse. “Todos nos estamos jugando el puesto en cada partido, nadie está seguro, ni yo, y hay que ver quién puede continuar en el siguiente torneo. Nosotros ya empezamos a planear el siguiente torneo, pero estamos concentrados en los cuatro partidos que nos restan, queremos la clasificación y no vamos a descuidar cada partido, pero tampoco podemos empezar a planear a última hora", detalló.

Siboldi le transmite la necesidad de triunfo a sus elementos, pero trata de mantenerlos sin que lleguen al límite de presión. “No veo presionados a mis jugadores, los veo comprometidos, pero conscientes de que nosotros mismos nos pusimos contra las cuerdas por dejar puntos en el camino” dijo.

Tigres vs. Cruz Azul, alineaciones probables del partido:

Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Juan Sánchez, Francisco Venegas, Guido Pizarro, Javier Aquino, Rafael De Souza, Lucas Zelarayán, Eduardo Vargas y André Pierre Gignac.

Cruz Azul: Jesús Corona, Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez, Adrián Aldrete, Rafael Baca, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Guillermo Fernández, Jonathan Rodríguez y Milton Caraglio.

Conoce dónde queda el ‘Volcán’, estadio Universitario de Nuevo León:

Horarios para ver el partido entre Tigres vs. Cruz Azul:

Perú: 21:05 horas

México: 21:05 horas

Ecuador: 21:05 horas

Colombia: 21:05 horas

Bolivia: 22:05 horas

Paraguay: 22:05 horas

Venezuela: 22:05 horas

Argentina: 23:05 horas

Brasil: 23:05 horas

Chile: 23:05 horas

Uruguay: 23:05 horas

