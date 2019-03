Tigres UANL vs. Houston Dynamo EN VIVO: por pase a la semifinal de la Concachampions

Los Tigres UANL de México jugarán este martes desde las 10:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2 / Univisión Deportes) con la necesidad del Dynamo Houston de la MLS, al que ganaron 0-2 en el partido de ida, para confirmar en Monterrey su ventaja y acceder a las semifinales de la Liga de campeones de la Concacaf.

Hace seis días en Houston los "felinos" del entrenador brasileño Ricardo Ferretti se impusieron en casa de su rival con anotaciones del ecuatoriano Enner Valencia y el colombiano Julián Quiñones y mañana tendrán todo a su favor ante un contrario herido.

Los mexicanos tienen en duda al goleador francés Andre-Pierre Gignac, pero sin él empataron el sábado ante el Monterrey en el Clásico del norte del fútbol mexicano, y confían en imponer condiciones en su estadio, como hicieron hace seis días en la sede de los estadounidenses.

Tigres - Houston: horarios en el mundo

Perú: 10:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Chile: 00:00 a.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Brasil: 00:00 a.m.

España: 4:00 a.m.

El Dynamo viene de derrotar por 2-1 al Montreal Impact en el torneo de liga y suma una victoria y un empate en la Conferencia Oeste de la MLS; el equipo llega animado y con la idea de buscar la puerta de los Tigres y de vencer el reto de jugar en el estadio Universitario, una de las plazas más difíciles de México para los visitantes.

¿Qué canales transmitirán el Tigres - Houston?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2

Brasil:. FOX Play Brazil, FOX Sports 1 Brasil

Chile: FOX Sports 2

Ecuador: FOX Sports 2

Paraguay: FOX Sports 2

Perú: Fox Sports Peru, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2

México: Fox Sports 2, Univisión Deportes

Con una ofensiva liderada por el colombiano Mauro Manotas, el Houston del entrenador Wilmer Cabrera apostará al milagro para colocar a su equipo entre los cuatro mejores.

El ganador de la serie entre Tigres y el Dynamo se enfrentará en semifinales al mejor del Santos Laguna de México y el New York Red Bulls de la MLS, serie que también va 2-0 en favor de los mexicanos.

¿Cómo ver el Tigres - Houston por Internet?

Para VER EN VIVO el Tigres vs. Houston por Internet, debes ingresar a Univisión Network y FOX Sports Play, donde podrás disfrutar de este contenido exclusivo, además de una gran parrilla de programación deportiva, entre los que están incluidos los partidos de la Concachampions.

El ganador de la Liga de campeones de la Concacaf representará a la región en el Mundial de clubes de este año, certamen en el que las mejores actuaciones de equipos del área han sido los terceros lugares de los mexicanos Necaxa (2000), Monterrey (2012) y Pachuca (2017) y el del Saprissa de Costa Rica en el 2005.

Alineaciones probables:

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jorge Torres; Jesús Dueñas, Rafael Carioca; Luis Quiñones, Eduardo Vargas, Julián Quiñones; Enner Valencia. Entrenador: Ricardo Ferretti.



Houston Dynamo: Joe Willis; A.J. DeLaGarza, Alejandro Fuenmayor, Maynor Figueroa, DaMarcus Beasley; Matías Vera, Boniek García; Alberth Elis, Tommy McNamara, Romell Quioto; Mauro Manotas. Entrenador: Wilmer Cabrera.