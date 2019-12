Tigres vs. América EN DIRECTO: se verán las caras en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla Liga MX este domingo 1 de diciembre desde las 10:00 p.m. (horario peruano). El encuentro se desarrollará en el estadio Universitario y será transmitido por TUDN.

Tigres' Jesus Duenas, center, fights for the ball with America's Guido Rodriguez, right and Sebastian Cordova during a Mexico soccer league match in Mexico City, Thursday, Nov. 28, 2019. (AP Photo/Christian Palma)

Los ‘Felinos’ tienen la primera opción de avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2019. El cuadro dirigido por Ricardo Ferretti venció por 2-1 a las ‘Águilas’ con tantos de Guido Pizarro y André Gignac.

Los azulcremas viajaron a Monterrey con el objetivo de conseguir una remontada que les permita pelear por el título. El elenco de Miguel Herrera necesita ganar por dos goles de diferencia en el marcador.

El entrenador de América ha considerado a Nicolás Castillo entre los convocados. El delantero sufrió una lesión muscular antes de la pasada fecha FIFA y por esa razón se perdió el juego en el estadio Azteca.

En la previa, Richard Sánchez, autor del gol del cuadro de Coapa en la ida, prometió a los hinchas que buscarán por todos los medios conseguir un buen resultado. “Sobran 90 minutos y vamos a dejar la vida”, indicó el paraguayo.

Por su lado, el ‘Tuca’ Ferretti dejó fuera de la lista de convocados a Nahuel Guzmán. El portero argentino tiene el alta médica, pero todavía no está en condiciones de atajar. Entonces, Miguel Ortega se cuadrará bajo los palos.

La novedad en la nómina de Tigres es Eduardo Vargas. El delantero no estuvo en los últimos dos compromisos por un desgarro. El chileno, no obstante, no sería titular en la revancha ante las ‘Águilas’.

André-Pierre Gignac sí tiene una especio asegurado en el once del Ferretti. El francés, que dio la victoria a los suyos en la ida, buscará ampliar la cantidad de conquistas sobre América. Por ahora, el galo tiene 9 antes los azulcremas.

Tigres vs. América: horarios del partido

México 9:00 p.m.

Perú 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

Bolivia 11:00 p.m.

Venezuela 11:00 p.m.

Argentina 0:00 hrs. (2 de diciembre)

Chile 0:00 hrs. (2 de diciembre)

Paraguay 0:00 hrs. (2 de diciembre)

Uruguay 0:00 hrs. (2 de diciembre)

Brasil 0:00 hrs. (2 de diciembre)

España 4:00 a.m. (2 de diciembre)