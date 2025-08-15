Ver Tigres vs. América EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Universitario de la UANL por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de agosto de 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV, Azteca 7, Azteca Deportes, Tubi y FOX Deportes transmiten el partido en México. Mientras que Universo, Telemundo y FOX Sports lo pasará para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

