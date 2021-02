Tigres está en la final del Mundial de Clubes pero su camino no ha sido sencillo para llegar hasta allí, en donde enfrentará al mejor club de Europa, B¿Bayern Múnich, una máquina goleadora que tiene a Robert Lewandowski como su principal figura. Aquí haremos un repaso sobre todo lo que recorrieron los Felinos para llegar a la gran final de este jueves 11 de febrero.

Un inicio complicado en Concachampions

La Concachampions fue el inicio para llegar a esta final. Al torneo del 2020 llegó gracias a su campeonato en el Torneo Clausura 2019 y su primer rival sería Alianza FC de El Salvador, un equipo que se la puso complicada al conjunto de Tigres.

La ida sería derrota para el club mexicano por 2 a 1 pero en la vuelta remontarían gracias a un 4 a 2, finalizando el global con un 5-4 a favor de Tigres. La vuelta se jugó en México y André Pierre Gignac marcaría dos goles para la victoria de su equipo. El francés ya empezaba a dar luces de lo importante que sería para su equipo en los distintos torneos.

Sin problemas en cuartos de final

Los cuartos de final serían ante New York City, equipo donde el peruano Alexander Callens es titular. Los estadounidenses se llevarían una goleada a casa en el duelo de vuelta por 4 a 0, Gignac nuevamente aparecería con un gol. La ida había concluido por 0-1 a favor de Tigres con gol de Eduardo Vargas.

En esta fase los Felinos no tuvieron mayores complicaciones y accedieron con tranquilidad a la semifinal.

Semifinal en Estados Unidos por el COVID-19

Luego de una larga paralización, Tigres volvería a jugar la Concachampions el pasado 19 de diciembre ante Olimpia de Pedro Troglio, un viejo conocido para los peruanos. Allí, Tigres tampoco tendría problemas y nuevamente se llevarían la victoria de forma cómoda.

Gignac colaboraría con dos goles (ambos de penal) para la goleada 3 a 0 de Tigres ante Olimpia. Allí esperarían al rival de Los Angeles FC ante América.

Gignac el MVP hasta en la final

Como hemos repasado, no ha habido serie en la que Gignac no haya aparecido y la final no sería una excepción. Tigres debía enfrentar a Los Angeles FC, equipo que eliminó al América, y el partido no sería nada sencillo para los Felinos.

La final la empezaron perdiendo con gol de Diego Rossi a los 61 minutos, pero 9 minutos más tarde Hugo Ayala les daría el empate a los del Tuca Ferretti. A cinco del final apareció, una vez más y como en todas las rondas, André-Pierre Gignac, para marcar el gol del título a favor del cuadro universitario.

Este sería el primer título de Concachampions para Tigres, que había perdido en 3 ocasiones la final y todas ante clubes mexicanos.

Tigres por primera vez en un Mundial de Clubes

Luego de una coronación histórica en la Concachampions, arrancaría la participación de Tigres en el Mundial de Clubes. Los Felinos iniciarían su campaña ante Ulsan Hyundai, equipo campeón de la Champions de Asia.

Una vez más, no sería un inicio sencillo de torneo para Tigres, que arrancaron perdiendo a los 24 minutos con gol de Kim Kee-Hee. Sin embargo, una vez más y como siempre, André-Pierre Gignac sería el héroe del equipo dirigido por el Tuca.

El francés puso la paridad a los 38 minutos y al cierre del primer tiempo añadiría uno más a su cuenta para el 2-1 final a favor de Tigres, resultado que colocaba al club mexicano en la semifinal y ante el campeón de la Conmebol Libertadores, Palmeiras.

Ante Palmeiras el desarrollo de partido sería mucho más parejo, pero con un Tigres ligeramente superior a los brasileños. A los 54 minutos del partido, el árbitro sancionaría un penal a favor del club mexicano y quién más sino era Gignac para convertirlo en gol. Este sería el único tanto del partido y el boleto a la final para los mexicanos.

