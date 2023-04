Este martes 25 de abril, desde las 21:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, y 20:00 horas de México, no te pierdas la semifinal de ida entre Tigres vs. León en vivo por la Concachampions 2023. Las acciones se desarrollarán en el estadio Universitario de Nuevo León y contará con la transmisión de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y FOX Sports Premium. Además, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

