Tigres vs. Pachuca EN VIVO: cómo VER GRATIS el partido por el Apertura 2021 de la Liga MX

Tigres vs. Pachuca EN VIVO TUDN se enfrentan este miércoles 20 de octubre desde las 9:00 p. m. (hora peruana y mexicana) por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro también será transmitido por Directv Sports y ESPN Norte, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Universitario y el árbitro Luis Santander Aguirre se encargará de impartir justicia. Tigres no puede dejar pasar la oportunidad para meterse a la zona de clasificación directa a cuartos de final de la liguilla, aprovechando del nuevo tropiezo de Monterrey.

Tigres vs. Pachuca: horarios en el mundo

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Los Ángeles

Perú – 9.00 p. m.

México – 9.00 p. m.

Ecuador – 9.00 p. m.

Estados Unidos – 9.00 p. m. hora de Texas

Colombia – 9.00 p. m.

Paraguay –10.00 p. m.

Estados Unidos – 10.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 p. m.

Venezuela – 10.00 p. m.

Chile – 11.00 p. m.

Uruguay – 11.00 p. m.

Argentina – 11.00 p. m.

Brasil – 11.00 p. m.

Portugal – 3.00 a. m. (día siguiente)

Inglaterra – 3.00 a. m. (día siguiente)

España – 4.00 a. m. (día siguiente)

Italia – 4.00 a. m. (día siguiente)

Francia – 4.00 a. m. (día siguiente)

Alemania – 4.00 a. m. (día siguiente)

Países Bajos – 4.00 a. m. (día siguiente)

Tigres vs. Pachuca: canales en el mundo

Argentina : DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com

: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App, directvsports.com Chile : directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile Colombia : directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador : DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App

: DIRECTV Sports Ecuador, directvsports.com, DIRECTV Sports App Internacional : Onefootball, Bet365

: Onefootball, Bet365 México : ESPN Norte, TUDN En Vivo, TUDN, Star+, Blim TV, Afizzionados

: ESPN Norte, TUDN En Vivo, TUDN, Star+, Blim TV, Afizzionados Perú : DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Peru

: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Peru España : Footters

: Footters Estados Unidos : TUDN App, TUDN USA, TUDN.com

: TUDN App, TUDN USA, TUDN.com Uruguay : DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App, directvsports.com

Actualmente, los ‘Felinos’ se encuentran en el quinto lugar con 19 puntos, a uno de los anhelados puestos de clasificación y un triunfo en esta jornada incluso los podría llevar hasta el segundo puesto. El entrenador Miguel Herrera tendrá que manejar bien esa presión extra para volver a encaminar al equipo a la senda de la victoria.

En sus últimas presentaciones, Tigres solo sumó empates (0-0 con Necaxa y 1-1 ante Cruz Azul), pero la crisis futbolística es más importante si retrocedemos un poco más. De los últimos ocho cotejos que jugaron, solo lograron imponer condiciones frente a Atlético San Luis (3-0).

Luis Quiñones, Juan Pablo Vigón y Carlos González celebraron en esa ocasión, aunque ninguno ha sido regular. El más destacado en la zona ofensiva es el uruguayo Nico López con seis goles y dos asistencias, situación que ha convertido en el blanco de las críticas a los franceses Florian Thauvin y Andre-Pierre Gignac.

Pachuca vivía por una situación similar esta temporada, pero lograron enderezar el rumbo con los buenos resultados cosechados recientemente. Luego del triunfo ante Necaxa (1-0), empataron ante América y Santos Laguna por 1-1 y vencieron a Puebla (1-2). Los puntos conseguidos fueron primordiales para que tengan opciones de entrar a liguilla.

No obstante, su clasificación no es segura y deben mantener el ritmo futbolístico para no caer a falta de tan pocos fechas. Recordemos que los ‘Tuzos’ de Paulo Pezzolano todavía tienen un juego pendiente y podrían dar un salto de calidad en la tabla.

Tigres vs. Pachuca: historial de partidos

Tigres vs. Pachuca es de las rivalidades más parejas de la Liga MX y eso se ve reflejado en las estadísticas de los últimos 10 partidos. En total, hay dos triunfos para cada escuadra y el resto fueron empates, aunque en uno de esos partidos los ‘Tuzos’ terminaron celebrando: ganaron por penales en la Copa MX del 2018.

18-03-2021: Pachuca 1-0 Tigres UANL - Liga MX

01-08-2020: Tigres UANL 1-1 Pachuca - Liga MX

01-02-2020: Pachuca 2-0 Tigres UANL - Liga MX

09-11-2019: Tigres UANL 0-0 Pachuca - Liga MX

11-05-2019: Tigres UANL 1-1 Pachuca - Liga MX

08-05-2019: Pachuca 1-1 Tigres UANL - Liga MX

02-03-2019: Tigres UANL 3-0 Pachuca - Liga MX

03-10-2018: Pachuca 3-3(6-5 penales) Tigres UANL - Copa MX

15-09-2018: Pachuca 1-1 Tigres UANL - Liga MX

08-07-2018: Pachuca 0-2 Tigres UANL - Amistoso

Tigres vs. Pachuca: posibles alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Hugo Ayala, DIego Reyes, Luis Rodríguez, Javier Aquino; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Juan Vigon, Leonardo Fernández; Luis Quiñones, André Pierre Gignac.

Pachuca: Óscar Ustari; Fernando Álvarez, José Castillo, Gustavo Cabral, Miguel Herrera, Jorge Hernández, Yairo Moreno, Romario Ibarra, Avilés Hurtado, Roberto De la Rosa y Erick Sánchez.

