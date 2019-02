Tigres vs. Saprissa EN VIVO vía FOX Sports: HOY duelo de revancha de Concachampions | ONLINE

Tigres vs. Saprissa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la vuelta de octavos de final de la Concachampions, este martes 26 de febrero, desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Tigres y Saprissa se verán las caras en el duelo que definirá al clasificado a cuartos de final del torneo de clubes más importante de la Concacaf. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Tigres vs. Saprissa: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 27 de febrero)

En la ida, Tigres sufrió más de la cuenta y perdió 1-0 en su visita a Saprissa. La derrota de los 'Felinos' los obliga a ganar por, al menos, una diferencia de dos goles, para continuar en carrera en busca de su primer título en la Concachampions.

Tigres llega con un buen estado de ánimo luego de que venció el sábado pasado por 0-1 al Atlas en su estadio con un tanto de última hora del francés André Pierre Gignac; el resultado aupó al cuadro de Ferretti al liderato del torneo Clausura.



El ecuatoriano Enner Valencia, el colombiano Luis Quiñones y el chileno Eduardo Vargas encabezan a los artilleros disponibles en Tigres.



Tigres accedió a cinco de las nueve últimas finales del fútbol mexicano, con tres títulos, muestra un equilibrio en sus líneas y en su estadio es un rival duro, pero Ferretti sabe que a pesar de eso deberá respetar a un rival complicado, el último no mexicano en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf.



El entrenador Walter Centeno saldrá a plantarse bien en la defensa y le pedirá su equipo estar atento a posibles espacios que dejen los mexicanos en su afán de atacar. Si Saprissa anota un gol, le complicará la serie a Tigres porque lo obligará a convertir tres para en caso de empate no ser eliminado por gol de visitante.

Tigres vs. Saprissa: probables alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel Jiménez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jorge Torres Nilo; Rafael de Souza, Jesús Dueñas, Julián Quiñones, Javier Aquino; Eduardo Vargas y Enner Valencia. DT: Ricardo Ferreti.

Sasprissa: Aaron Cruz; Aubrey David, Michael Barrantes, Luis Hernández, Ricardo Blanco; Juan Bustos, Mariano Torres, Marvin Angulo, Christian Bolaños; Johan Venegas y Rubilio Castillo. DT: Walter Centeno.

Con información de EFE