Tigres vs. Toluca EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 16 de la Liga MX Apertura en el estadio Universitario de Nueva León este miércoles desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de TUDN. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque en el que los ‘Diablos Rojos’ buscan acercarse a la liguilla.

La Liga MX entra en etapas decisivas y dos equipos con aspiraciones, pero con presentes distintos. Tigres, en zona de clasificación, y Toluca, a cuatro puntos del octavo puesto luchan por meterse a la pelea por el título del Torneo Apertura azteca.

Tigres vs. Toluca: horas y canales en el mundo

México 9:00 p.m. | TUDN Perú 10:00 p.m. | Ecuador 10:00 p.m. | Colombia 10:00 p.m. | Bolivia 11:00 p.m. | Venezuela 11:00 p.m. | Argentina 12:00 a.m. del jueves 1 de noviembre | Brasil 12:00 a.m. del jueves 1 de noviembre | Chile 12:00 a.m. del jueves 1 de noviembre | Paraguay 12:00 a.m. del jueves 1 de noviembre | Uruguay 12:00 a.m. del jueves 1 de noviembre | España 4:00 a.m. del jueves 1 de noviembre |

¿Dónde se juega el Tigres vs. Toluca?

El Estadio Universitario, el 'Volcán', la casa de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, es casi una fortaleza para los felinos: solo una derrota de las siete presentaciones ante sus hinchas, pero ahora se viene un rival que sabe de triunfos (y varios) en esta cancha: Toluca.

Los 'Diablos Rojos' es un cuadro que ha sumado 12 victorias y nueve empates en 26 presentaciones en la casa de Tigres. Un historial completamente favorable para Toluca que espera mantener la racha sin perder que data desde 2017. Los felinos solo han derrotado a su rival de este miércoles dos veces en los últimos 10 años.

Tigres vs. Toluca: ¿Cómo llegan los equipos?

Además del historial negativo que tiene Tigres contra Toluca en condición de local, los de Ricardo ferreti deben lidiar con las ausencias confirmadas de Diego Reyes y Francisco Venegas.

Reyes ya está recuperado de la lesión en la cabeza y aunque ya entrena con normalidad, siempre protegido por un casco, el entrenador no lo concentró para esta semana. Lo mismo que Venegas, quien sufrió una hernia discal.

Cabe resaltar que uno de ambos equipos puede perder la buena racha que llevan en la Liga MX, donde Tigres ha sumado 10 de los últimos 12 puntos que disputó, mientras que Toluca sumó 11 de los últimos 15.

Así llega Tigres

24/08/19 | Liga MX | Tigres 1-1 América 31/08/19 | Liga MX | Tigres 1-1 León 24/09/19 | Liga MX | Tigres 0-1 Puebla 05/10/19 | Liga MX | Tigres 4-0 Santos Laguna 26/10/19 | Liga MX | Tigres 1-1 Cruz Azul

Así llega Toluca

29/09/19 | Liga MX | Veracruz 1-1 Toluca 02/10/19 | Copa MX | Toluca 2-0 Veracruz 06/10/19 | Liga MX | Toluca 1-1 Puebla 12/10/19 | Copa MX | Veracruz 0-1 Toluca 27/10/19 | Liga MX | Toluca 2-0 Pachuca

¿Cómo ver en TV y Streaming el Tigres vs. Toluca?

Este choque de la Liga MX entre Tigres vs. Toluca será transmitido por la señal de Afizzionados en México, canal de televisión por suscripción perteneciente a Televisa. En los Estados Unidos lo puedes ver por TUDN USA y la señal de ESPN Deportes. Mientras que en Brasil lo transmitirá DAZN Brazil.

Historial del Tigres vs. Toluca

En los últimos dos partidos entre sí, Tigres y Toluca ganaron un partido cada uno (el ganador fue el visitante), pero los últimos 10 cotejos dice que los 'Diablos Rojos' han ganado cinco partido, empatado dos y solo se registran dos triunfos del que será local en esta jornada.

dom 27/01/19 | Liga MX | Toluca 0-1 Tigres UANL sáb 11/08/18 | Liga MX | Tigres UANL 1-2 Toluca dom 08/04/18 | Liga MX | Toluca 1-0 Tigres UANL sáb 21/10/17 | Liga MX | Tigres UANL 3-0 Toluca sáb 04/02/17 | Liga MX | Tigres UANL 0-1 Toluca dom 14/08/16 | Liga MX | Toluca 0-0 Tigres UANL dom 10/01/16 | Liga MX | Toluca 1-0 Tigres UANL dom 06/12/15 | Liga MX | Toluca 0-2 Tigres UANL jue 03/12/15 | Liga MX | Tigres UANL 0-0 Toluca sáb 25/07/15 | Liga MX | Tigres UANL 0-1 Toluca

¿Cómo llegar al estadio Universitario de Nueva León?