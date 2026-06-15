Por José Antonio Bragayrac

Tim Payne tiene una foto con Neymar en LinkedIn. Bueno, no exactamente con Neymar, él aparece a su lado en plena disputa por la pelota. La escena ocurrió en Londres 2012, durante los Juegos Olímpicos. El brasileño tenía el futuro resuelto. El neozelandés apenas 18 años y la misión de intentar frenarlo. Catorce años después, la fotografía parece una pequeña profecía. Mientras Neymar se convirtió en una de las estrellas más reconocibles de su generación gracias al fútbol, Payne encontró la fama por una ruta impensable: en internet.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: