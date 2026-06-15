Tim Payne tiene una foto con Neymar en LinkedIn. Bueno, no exactamente con Neymar, él aparece a su lado en plena disputa por la pelota. La escena ocurrió en Londres 2012, durante los Juegos Olímpicos. El brasileño tenía el futuro resuelto. El neozelandés apenas 18 años y la misión de intentar frenarlo. Catorce años después, la fotografía parece una pequeña profecía. Mientras Neymar se convirtió en una de las estrellas más reconocibles de su generación gracias al fútbol, Payne encontró la fama por una ruta impensable: en internet.

Y hoy se habla tanto de los dos que en un podio sobre temas de conversación de la Copa del Mundo, Tim podría sentarse en la misma mesa junto a Messi y Cristiano.

A las puertas del Mundial 2026, millones de personas conocen el nombre de Tim Payne. Lo curioso es que una buena parte de ellas jamás lo ha visto jugar. Saben quién es, siguen sus publicaciones, celebran su historia y esperan verlo en la Copa del Mundo. Todo gracias a una campaña digital que transformó a un lateral derecho de Nueva Zelanda en uno de los personajes más populares del torneo antes de que ruede la pelota.

Hasta hace poco, Payne habitaba esa enorme clase media del fútbol mundial donde viven miles de profesionales. Futbolistas que cobran por jugar, representan a sus selecciones y construyen carreras respetables, pero cuyos nombres rara vez cruzan fronteras. En Nueva Zelanda era un referente de los All Whites. Fuera de Oceanía, apenas un apellido perdido en una planilla de convocatoria.

Su recorrido tampoco siguió el libreto habitual de las estrellas. Creció futbolísticamente en Auckland, desarrolló la mayor parte de su carrera en Nueva Zelanda y Australia, y encontró estabilidad en una posición que rara vez produce celebridades: lateral derecho. Durante más de una década acumuló partidos internacionales, eliminatorias y torneos continentales. Siempre estuvo ahí. Siempre cumplió. Casi nunca ocupó portadas.

Si aquí lo conocimos, no nos dimos cuenta. Fue cuando enfrentó a la selección peruana por el repechaje al Mundial 2022. Jugó 23 minutos y ya. Su valor seguió estando en aquello que suele apreciarse más dentro de un vestuario que fuera de él: la regularidad.

Tim Payne es defensor de la selección de Nueva Zelanda, equipo con la peor clasificación en el ranking del torneo.

El efecto viral

Entonces apareció internet. Un creador de contenido argentino decidió encontrar al futbolista menos famoso entre los clasificados al Mundial y convertirlo en una celebridad digital. El elegido fue Payne. Lo que comenzó como una ocurrencia terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Miles de usuarios empezaron a seguirlo. Después llegaron cientos de miles. Luego millones. En cuestión de semanas, el lateral neozelandés pasó de ser un desconocido para el gran público a convertirse en uno de los nombres más comentados alrededor del torneo.

La situación habría desconcertado a cualquiera. Payne, sin embargo, cuenta con una herramienta poco común en el fútbol profesional. Es licenciado en Ciencias de la Salud con especialización en Psicología. Mientras las cifras de seguidores crecían a una velocidad imposible de controlar, él observaba cómo su vida cambiaba de escala. De pronto, personas de países que jamás había visitado opinaban sobre él, compartían sus publicaciones y celebraban una carrera que hasta entonces había transcurrido lejos de los focos.

Quizá nadie estaba mejor preparado para entender lo que ocurría. Después de todo, la fama también es un fenómeno psicológico. Genera expectativas, construye identidades y altera la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Payne pasó años estudiando conducta humana. Ahora le toca experimentar en carne propia lo que significa convertirse en objeto de atención masiva prácticamente de un día para otro.

Tim Payne y Neymar en Londres 2012 (Linkedin)

El Mundial de Tim Payne

La celebridad digital tendrá pronto una prueba mucho más concreta. Nueva Zelanda integra uno de los grupos más exigentes del Mundial junto a Bélgica, Egipto e Irán. El recorrido de los All Whites comenzará en Los Ángeles, donde enfrentarán a Irán en el SoFi Stadium. Será el único partido que disputarán en territorio estadounidense durante la fase de grupos.

Después llegará Vancouver. Allí Nueva Zelanda jugará sus otros dos encuentros, primero frente a Egipto y luego contra Bélgica en el BC Place. Es una ruta modesta para un futbolista que se ha convertido en fenómeno global: una ciudad estadounidense, una canadiense y la ilusión de extender la estadía algunas semanas más.

Si logra avanzar como segundo de grupo, Payne podría encontrarse por primera vez con una potencia mundial en un partido de eliminación directa. Sería el escenario perfecto para una historia que parece escrita por los tiempos modernos: un futbolista convertido en celebridad antes de convertirse en protagonista deportivo.

¿Tiene chance de volver a enfrentar a Neymar? Sí, aunque es muy poco probable. Brasil tendría que clasificar segundo y Nueva Zelanda ser mejor tercero, bajo ese escenario podrían encontrarse en cuartos de final.

Porque la gran paradoja de Tim Payne es que no engañó a nadie. Sigue siendo el mismo lateral derecho disciplinado que perseguía a Neymar en Londres 2012. No aprendió un regate nuevo. No marcó cincuenta goles. No apareció una versión secreta de su talento. Lo único que cambió fue el mundo alrededor. En algún punto entre Instagram, TikTok y los algoritmos, el fútbol descubrió que la popularidad ya no siempre nace de los goles. A veces nace de una historia. Y pocas historias en este Mundial son tan improbables como la de aquel neozelandés que pasó años persiguiendo estrellas hasta que, sin buscarlo demasiado, terminó convirtiéndose en una de ellas.

¿Y el juego? Eso, por lo menos hasta ahora, es lo menos interesante de este futbolista.

El fixture de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda vs. Irán: 8:00 pm / Lunes 15 de junio - Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto: 8:00 pm / Domingo 21 de junio - Vancouver

Nueva Zelanda vs. Bélgica: 10 pm / Viernes 26 de junio - Vancouver

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