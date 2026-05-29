A pocos días del inicio del Mundial 2026, una historia completamente inesperada comenzó a recorrer el mundo. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a transformarse en una sensación viral en redes sociales en cuestión de horas.

Todo comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “Elscarso”, se propuso encontrar al jugador menos famoso del Mundial. Tras revisar distintas selecciones, encontró a Payne, quien apenas superaba los 4 mil seguidores en Instagram, y pidió a su comunidad que lo apoyara masivamente.

La respuesta fue inmediata: en menos de 48 horas, el futbolista superó el millón de seguidores, recibiendo mensajes desde distintas partes del mundo. El propio Payne confesó que no entendía lo que estaba ocurriendo cuando su teléfono comenzó a explotar de notificaciones.

El fenómeno no solo lo convirtió en una figura viral, sino que también generó un movimiento global en torno a su nombre, con fanáticos que ahora siguen su carrera en el Mundial. Una muestra más del poder de las redes sociales, capaces de cambiar la vida de un jugador en cuestión de horas.