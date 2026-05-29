Por Redacción EC

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una historia completamente inesperada comenzó a recorrer el mundo. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a transformarse en una sensación viral en redes sociales en cuestión de horas.

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