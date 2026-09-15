Tim Payne volvió a sacar una sonrisa a sus seguidores. El defensor de Olimpia compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte de sus clases de español y dejó en evidencia que está tomándose en serio su adaptación a Paraguay. El neozelandés, que se convirtió en uno de los personajes virales del Mundial 2026, recibió nuevamente una ola de mensajes y respondió con gratitud: “Aprecio el cariño”.

El futbolista llegó a Paraguay en julio para incorporarse al ‘Decano’ después de dejar Wellington Phoenix, club en el que militó durante siete años. Sin embargo, su llegada al fútbol sudamericano también implicó un desafío fuera de las canchas: adaptarse a un nuevo país y, especialmente, aprender un idioma que hasta entonces dominaba poco. Por eso, Payne decidió tomar clases particulares de español a distancia.

En el video que compartió en sus redes se puede ver al lateral intentando repetir y pronunciar distintas palabras y frases en español. Su esfuerzo volvió a generar comentarios entre los seguidores que lo acompañan desde aquella inesperada explosión de popularidad que vivió antes del Mundial. Payne, lejos de ignorar ese cariño, decidió responder a quienes celebran cada nuevo paso que da en su adaptación.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano. Aprecio el cariño. Gracias”, había escrito Payne anteriormente al referirse al recibimiento que tuvo en Sudamérica. Ahora, sus clases de español vuelven a mostrar que el vínculo con sus nuevos seguidores no se quedó solamente en el fenómeno viral que protagonizó antes de la Copa del Mundo.

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Mediante su cuenta de Instagram, Tim Payne mostró los avances de sus clases de español mientras sigue jugando en Olimpia 🇵🇾



📹: IG Tim Payne pic.twitter.com/ViW1ERkiCT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2026

La historia de Payne con Olimpia comenzó oficialmente en junio, cuando el club paraguayo anunció su fichaje. El defensor firmó contrato hasta diciembre de 2027 y llegó después de disputar los tres partidos de Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Su contratación también fue presentada como una oportunidad para fortalecer la presencia internacional de la institución.

En la cancha, además, el neozelandés ya tuvo un estreno soñado. Debutó con Olimpia ante Rubio Ñu y marcó un golazo desde fuera del área en la goleada por 5-0. Aquel tanto aumentó todavía más la popularidad de un futbolista que pasó de ser una sensación en redes durante el Mundial a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del ‘Decano’.

Ahora, Payne intenta que su adaptación sea completa. Mientras se gana un lugar en el equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, también avanza con el español, un idioma que necesita para comunicarse mejor con sus compañeros y desenvolverse en su nueva vida en Paraguay. Y cada clase parece tener un ingrediente adicional: el cariño de unos hinchas que todavía celebran cada aparición del neozelandés.

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