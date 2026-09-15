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El defensor de Olimpia compartió sus avances con el idioma y volvió a ganarse el cariño de los hinchas que lo siguen desde el Mundial 2026.
El defensor de Olimpia compartió sus avances con el idioma y volvió a ganarse el cariño de los hinchas que lo siguen desde el Mundial 2026.
Por Marco Quilca León

Tim Payne volvió a sacar una sonrisa a sus seguidores. El defensor de Olimpia compartió en sus redes sociales un video en el que mostró parte de sus clases de español y dejó en evidencia que está tomándose en serio su adaptación a Paraguay. El neozelandés, que se convirtió en uno de los personajes virales del Mundial 2026, recibió nuevamente una ola de mensajes y respondió con gratitud: “Aprecio el cariño”.

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