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El furor por Tim Payne sigue creciendo: así respondió al cariño de los argentinos. Foto: EFE
El furor por Tim Payne sigue creciendo: así respondió al cariño de los argentinos. Foto: EFE
Por Redacción EC

Tim Payne pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los nombres más comentados entre los hinchas argentinos a pocos días del Mundial 2026.

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