Tim Payne pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los nombres más comentados entre los hinchas argentinos a pocos días del Mundial 2026.

La viralización de su nombre en redes sociales multiplicó su cantidad de seguidores y lo llevó incluso a aparecer en programas digitales argentinos, donde habló por primera vez sobre el fenómeno que cambió su exposición pública en apenas unos días.

Antes de hacerse viral, Tim Payne cometió un error clave en una derrota ante Perú. Foto: EFE

Durante una entrevista en el programa “Nadie dice nada” de Luzu TV, el defensor neozelandés admitió sentirse sorprendido por todo lo ocurrido. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, expresó cuando fue consultado sobre la gran cantidad de seguidores argentinos que comenzaron a interactuar con él.

Más allá del fenómeno digital, Payne también habló del presente futbolístico de su selección. Nueva Zelanda llega al Mundial 2026 tras caer 4-0 frente a Haití en un amistoso de preparación, resultado que dejó varias dudas de cara al torneo.

“No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, explicó el lateral, quien inició como titular y salió reemplazado al finalizar el primer tiempo.

Uno de los momentos más comentados de la charla ocurrió cuando los conductores le preguntaron cuánto conocía sobre Argentina y su cultura futbolera.

La respuesta fue breve, pero alcanzó para generar reacciones inmediatas. “Conozco a Boca. También a River”, respondió Payne entre risas.

NOS ATENDIÓ TIM PAYNE pic.twitter.com/gCPWcF3Vc6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 3, 2026

¿Por qué Tim Payne se volvió viral en Argentina?

El crecimiento de Payne en redes sociales nació a partir de campañas impulsadas por usuarios argentinos, que comenzaron a seguir masivamente al jugador y convertirlo en tendencia.

A pocos días del Mundial 2026, el defensor se transformó en un caso particular: un futbolista que pasó de tener un perfil bajo a convertirse en protagonista de memes, publicaciones virales y una inesperada comunidad de seguidores latinoamericanos.

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