El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral iniciada por el argentino Valentín Scarsini.

Conocido como ‘el Scarso’, Scarsini lo eligió como el candidato ideal para convertirse en el “protagonista” del Mundial al ser considerado el futbolista “menos conocido” entre los convocados para la cita.

El argentino buscó entre los convocados para el torneo al jugador con menos seguidores en redes sociales y su investigación terminó apuntando a Payne, que por entonces apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

La iniciativa se viralizó en cuestión de horas y disparó la popularidad del defensa neozelandés, que pasó de ser prácticamente un desconocido fuera de Oceanía a reunir una comunidad global de más de 5 millones de seguidores a pocos días del inicio del torneo.

Y un día sucedió. Tim Payne se encontró con Valentín Scarsini y tuvieron una amena charla con brindis incluído.