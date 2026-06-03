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El futbolista neozelandés pasó de 4 mil seguidores en Instagram a más de 5 millones en tan solo unas semanas.
El futbolista neozelandés pasó de 4 mil seguidores en Instagram a más de 5 millones en tan solo unas semanas.
Por Redacción EC

El neozelandés Tim Payne, un futbolista acostumbrado a desarrollar su carrera lejos de los focos, se ha convertido en una de las historias más llamativas de la previa del Mundial gracias a una campaña viral iniciada por el argentino Valentín Scarsini.

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