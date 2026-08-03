Tim Payne necesitó apenas unos minutos para conquistar a la hinchada de Olimpia. El lateral neozelandés, que alcanzó fama mundial durante la Copa del Mundo de 2026 gracias a un fenómeno viral en redes sociales, debutó con la camiseta del “Decano” en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñu y coronó su estreno con un espectacular gol desde fuera del área. Entró a los 68 minutos y, doce después, inició una jugada desde su propio campo, combinó con un compañero y definió con un potente remate cruzado al ángulo.

Tras el encuentro, Payne restó importancia a su conquista y prefirió destacar el rendimiento colectivo. “Estoy contento de contribuir al equipo. Marcar un gol es agradable, pero ganar el juego es lo más importante para el equipo”, declaró el defensor, quien fue una de las figuras de la noche en el estadio Defensores del Chaco.

🤯🇳🇿🇵🇾 EL GOL DE TIM PAYNE EN SU ¡¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026

El futbolista de 32 años también habló sobre el proceso de adaptación que vive en Paraguay, su primera experiencia en el fútbol sudamericano. “Cuanto más tiempo pase aquí, más fácil va a ser adaptarme. Estoy intentando aprender el idioma lo más posible; va a llevar un tiempo más”, comentó, antes de agradecer el cariño recibido desde su llegada. “El pueblo paraguayo ha sido muy acogedor conmigo y con mi familia. Estoy muy agradecido por el apoyo que me mostraron”.

La historia de Payne dio un giro inesperado después del Mundial. Antes del torneo era un futbolista prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda, pero una campaña impulsada por un influencer argentino lo convirtió en un fenómeno de internet, multiplicando sus seguidores y despertando el interés de clubes de distintos países. Finalmente, fue Olimpia quien apostó por él, y el defensor respondió de la mejor manera posible: con un golazo que ilusiona a la afición paraguaya y confirma que su historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.

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