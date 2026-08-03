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Resumen

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El neozelandés, que se convirtió en uno de los personajes más virales del Mundial 2026, tuvo un estreno perfecto con Olimpia de Paraguay. (Foto: Agencias)
El neozelandés, que se convirtió en uno de los personajes más virales del Mundial 2026, tuvo un estreno perfecto con Olimpia de Paraguay. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Tim Payne necesitó apenas unos minutos para conquistar a la hinchada de Olimpia. El lateral neozelandés, que alcanzó fama mundial durante la Copa del Mundo de 2026 gracias a un fenómeno viral en redes sociales, debutó con la camiseta del “Decano” en la goleada por 5-0 sobre Rubio Ñu y coronó su estreno con un espectacular gol desde fuera del área. Entró a los 68 minutos y, doce después, inició una jugada desde su propio campo, combinó con un compañero y definió con un potente remate cruzado al ángulo.

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