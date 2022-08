Hace un tiempo atrás, Kylian Mbappé criticó el nivel del fútbol sudamericano y desató la polémica a nivel internacional. Ahora, Tite, entrenador de la selección de Brasil, le respondió de forma tajante.

“Tal vez Mbappé esté hablando de enfrentamientos de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. En Sudamérica no tenemos, con todo respeto, que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro”, comenzó diciendo el estratega.

Asimismo, el DT mencionó que es muy difícil clasificar al Mundial en Sudamérica. Esto no solo por el nivel del rival, sino también por las distintas localías donde tienen que jugar.

“Las Eliminatorias en Sudamérica tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea. Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me respondió: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil’”, agregó Tite en declaraciones brindadas a ESPN.

¿QUÉ HABÍA DICHO MBAPPÉ?

“La ventaja que tenemos los europeos es que siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel, como por ejemplo en la Nations League (...). Entonces, cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, fueron las palabras del actual delantero del PSG y de la selección de Francia a TNT Sports Brasil.

Cabe mencionar que tanto Brasil como Francia clasificaron al Mundial Qatar 2022 y son dos de los grandes candidatos a ganar el título.