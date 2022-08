Robert Carmona tiene 60 años y milita en el equipo Club Social y Deportivo Hacele un gol a la Vida, donde fue titular y capitán en la fecha 4 de la Cuarta División de Uruguay. La presencia del futbolista en un partido por campeonato hace que sea el futbolista más longevo del mundo.

Pese a que su equipo cayó por 1-3, Carmona entró al libro Guinness de los récord lo que lo llevó a ser muy mediático en Uruguay como también en todo el mundo debido a las publicaciones en webs de todo el mundo.

Robert Carmona, tiene 60 años y es el jugador uruguayo más longevo de planeta.



Lleva más de 45 temporadas jugando al fútbol oficialmente y además tiene un récord guinness.



Actualmente juega en la primera D de Uruguay con el Club Social y Deportivo Hacele un Gol a la Vida. pic.twitter.com/Dk9qtk5pwG — Fede Ramos ⚽️ 🗞️ 🇭🇳 (@FedeRamos09) August 16, 2022

“En la historia del fútbol mundial a nivel oficial ha habido unos diez o 15 futbolistas longevos pero la mayoría interrumpieron su actividad y volvieron a jugar en algún club muchos años después. En mi caso, me he mantenido jugando de manera ininterrumpida desde que comencé mi carrera profesional en 1976″.

“No podría definir de manera sencilla cual es mi fórmula de la longevidad, son varios factores: una buena alimentación, disciplina en el entrenamiento, alejado del sedentarismo, alcohol y drogas, y a pesar de haber tenido una vida difícil desde mi niñez, me he mantenido con una actitud siempre muy positiva. Se requiere una convicción fuerte, creer que los sueños se convertirán en realidad, si uno se lo propone, en mi vida no existe el ‘no se puede’”, indicó Carmona a los medios uruguayos.