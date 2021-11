Colo Colo vs. Curicó Unido EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 14 de noviembre a partir de las 4:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Bicentenario La Granda por la fecha 32 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro será transmitido en exclusiva a través de TNT Sports 2.

Colo Colo vs. Curicó Unido: horarios en el mundo

Perú: 4:30 p. m.

Colombia: 4:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

México: 3:30 p. m.

Venezuela: 5:30 p. m.

Bolivia: 5:30 p. m.

Argentina: 6:30 p. m.

Uruguay: 6:30 p. m.

Chile: 6:30 p. m.

Brasil: 6:30 p. m.

Paraguay: 6:30 p. m.

Colo Colo vs. Curicó Unido: canales en el mundo

El partido entre Colo Colo y Curicó Unido por la fecha 32 del Campeonato Nacional de Chile será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Colo Colo vs. Curicó Unido: previa

El ‘Cacique’ marcha segundo con 61 puntos a solo una unidad del puntero Universidad Católica. La escuadra dirigida por Gustavo Quinteros llega a este partido motivada tras vencer por 1-0 al Melipilla y además, busca sumar su tercer triunfo consecutivo.

El cuadro albo ya superó los casos de coronavirus y el director técnico dispondrá de los jugadores recuperados para suplir a Brayan Cortés, Gabriel Suazo, Gabriel Costa e Iván Morales, quienes están concentrados con sus respectivas selecciones por las Eliminatorias Qatar 2022.

Recordemos que, hace algunas semanas, Quinteros expresó su desazón porque las autoridades del campeonato dejaron que su equipo juegue, pese a que varios titulares estaban contagiados por la COVID-19.

La estatua de Francisco “Chamaco” Valdés ya es una realidad en el Estadio Monumental 👏🏼⚪️⚫️ pic.twitter.com/9zfL7Tl0sw — Colo-Colo (@ColoColo) November 12, 2021

“Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado. Puede suceder que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos y no tal vez el mejor equipo. Ahí se desvirtúa, no solo en la parte alta, sino que en la parte baja también”, señaló en conferencia de prensa.

Por su parte, Curicó Unido marchan en el puesto 14, misma cantidad de puntaje con la Universidad de Chile que está en zona de promoción por diferencia de goles. Los ‘Albirrojos’ están obligados a ganar para evitar complicarse con el descenso.

Los dirigidos por Damián Muñoz llegan a este encuentro tras superar por 3-0 al Santiago Wanderers, que ya perdió la categoría. El rival de turno de Colo Colo no debe trastabillar en esta recta final del torneo.

