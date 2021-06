Chile vs. Bolivia EN VIVO vía TNT Sports Chile este martes 08 de junio desde el estadio San Carlos de Apoquindo por la jornada 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. El seleccionado chileno, que rescató un punto en su visita a la selección argentina en la última fecha del clasificatorio, buscará ganar en casa. La última victoria de la ‘Roja’ como local fue un 2-0 ante Perú y quiere seguir escalando posiciones para ingresar a zona de clasificación. Revisa aquí cuáles son las señales de TNT Sports Chile, pues a través de sus canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD estará llevando el partido en directo.

¿Dónde ver TNT Sports Chile por TV?

Señal satélite de TNT Sports 2

TNT Sports 2 vía DirecTV: Canal 631

TNT Sports 2 vía MovistarTV: Canal 486

TNT Sports 2 vía ClaroTV: Canal 190

TNT Sports 2 vía TuVes HD: Canal 504

TNT Sports 2 vía Entel TV: Canal 242

Señal satélite de TNT Sports HD

TNT Sports HD vía DirecTV: Canal 1631

TNT Sports HD vía Movistar: Canal 896

TNT Sports HD vía ClaroTV: Canal 490

TNT Sports HD vía TuVes HD: Canal 114

TNT Sports HD vía Entel TV: Canal 243

Señal cable de TNT Sports 2

TNT Sports 2 vía VTR: Canal 165

TNT Sports 2 vía Claro TV: Canal 190

TNT Sports 2 vía CMET: Canal 105

Señal cable de TNT Sports HD

TNT Sports HD vía VTR: Canal 855

TNT Sports HD vía Claro TV: Canal 490

¿Cómo ver TNT Sports Chile online?

Al igual que hace un tiempo pasaba con CDF, TNT Sports tiene su señal online llamada Estadio TNT o TNT Go. Debes bajarte la aplicación de TNT en tu teléfono móvil o cualquier dispositivo que tengas para poder ver online este canal de TV y no te pierdas la transmisión en directo del partido Chile vs Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022.

Chile vs. Bolivia: así se vive la previa del partido

El empate con Argentina dejó a Chile en el séptimo lugar, fuera de la zona de clasificación, pero el juego exhibido despertó las esperanzas de sus seguidores que volvieron a creer en este equipo.

“Debemos ganar ante Bolivia, el tiempo se va acortando, las posibilidades también. Necesitamos ganar este partido y hacer bueno el punto que logramos en Argentina, de lo contrario no servirá mucho lo que hicimos allá”, dijo el arquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo.

Sin lesionados ni ausentes por suspensión, la única duda que tiene el uruguayo Martín Lasarte, técnico de Chile, es si es buena idea que Vidal juegue tras su nueva polémica por contagiarse con covid-19 tras romper la norma sanitaria para deportistas de elite.

La victoria ante Venezuela levantó en la selección boliviana una mesurada pero resonante expectativa de cara al futuro. Marcelo Martins, el mayor artillero del seleccionado verde, autor de un doblete ante la Vinotinto el jueves, no pierde las esperanzas por lograr un resultado ante Chile que los acerque a Catar.

“Tenemos una oportunidad magnífica esta vez. Lo daré todo hasta el final. Quiero pasar a la historia del fútbol de mi país”, dijo Martins.

El técnico de Bolivia, el venezolano César Farías, no podrá contar con el centrocampista Erwin Saavedra, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y su reemplazo sería Danny Bejarano, mientras que volverá al plantel el defensa Adrián Jusino.

Chile vs. Bolivia: posibles formaciones del partido

Chile: Claudio Bravo – Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena – Charles Aránguiz, Erick Pulgar, César Pinares, Luis Jiménez – Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Enrique Flores - Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Danny Bejarano, Henry Vaca - Rodrigo Ramallo y Marcelo Martins.

