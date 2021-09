Chile – Ecuador protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada 6 en el Estadio Casa Blanca de Quito. La Roja necesita los tres puntos para seguir soñando con la clasificación a Qatar 2022, mientras que el Tri buscará su segundo triunfo consecutivo que lo consolide en los primeros puestos. El partido de fútbol en vivo será transmitido por TNT Sports y aquí te damos los links para que lo sigas por TV, dispositivo móvil y la PC.

Luego de sufrir una dura derrota ante Brasil, Chile ahora deberá visitar a Ecuador y Colombia en las próximas jornadas. De sus últimos 7 partidos, La Roja obtuvo apenas una victoria, tres empates y tres derrotas y se encuentra en el sétimo lugar con 6 unidades. La falta de gol sigue siendo uno de los principales problemas del equipo dirigido por Martín Lasarte.

Ecuador viene de ganar a Paraguay en Quito y, de este modo, rompió con una racha de dos derrotas seguidas en las Eliminatorias. El equipo de Gustavo Alfaro no jugó un buen partido de local, pero consiguió quedarse con los tres puntos en los últimos minutos. Ante La Roja pretende cosechar su segundo triunfo consecutivo para seguir en los primeros puestos.

¿Cómo ver el Chile – Ecuador en directo por TNT Sports?

TNT Sports, a través de su app Estadio TNT Sports (disponible para iOS y Android), transmitirá el Chile – Ecuador, partido válido por las Eliminatorias Qatar 2022. Si te encuentras en tierras mapochas y quieres ver el partido por TV, Chilevisión y TNT Sports HD tendrán a su cargo la transmisión.

Chile – Ecuador: horarios por país

Chile: 17:00 horas

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

¿Cuáles son las bajas de Chile para el partido contra Ecuador?

El defensor Guillermo Maripán y el mediocampista Érick Pulgar, habituales titulares en la selección chilena, se perderán el partido contra Ecuador, por acumulación de tarjetas amarillas. A esto se suma que Alexis Sánchez y Ben Brereton no fueron convocados para esta triple fecha. El jugador del Inter de Milán no se recuperó de una lesión, mientras que el anglochileno no obtuvo el permiso del club inglés Blackburn Rovers.