TNT Sports Chile EN VIVO: es el canal que transmitirá el clásico entre Colo Colo vs U. de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 desde el Estadio Monumental. En Chile, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el paquete correspondiente con tu cableoperador. Los canales para sintonizar TNT Sports Premium varían según tu proveedor: VTR lo emite en el canal 165 (SD) y 855 (HD); DirecTV Chile en los canales 631 (SD) y 1631 (HD); Movistar TV Chile en el 486 (SD) y 896 (HD); Claro Chile en el 190 (SD) y 490 (HD); Entel TV en el 242 (SD) y 243 (HD); GTD Telsur en el 71 (SD) y 845 (HD); Zapping en el 104 (SD) y 99 (HD); y TuVes en el 504 (SD), según disponibilidad regional. También podrás mirarlo vía streaming a través de la plataforma Max, contratando el plan que incorpora TNT Sports, disponible para Smart TV, celular, tablet o PC. Si ya cuentas con un usuario activo y la suscripción correspondiente, podrás verlo EN DIRECTO desde la app o el sitio web oficial dentro de Chile.

