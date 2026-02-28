Por Redacción EC

TNT Sports Chile EN VIVO: es el canal que transmitirá el clásico entre vs por la quinta fecha del desde el Estadio Monumental. En Chile, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el paquete correspondiente con tu cableoperador. Los canales para sintonizar TNT Sports Premium varían según tu proveedor: VTR lo emite en el canal 165 (SD) y 855 (HD); DirecTV Chile en los canales 631 (SD) y 1631 (HD); Movistar TV Chile en el 486 (SD) y 896 (HD); Claro Chile en el 190 (SD) y 490 (HD); Entel TV en el 242 (SD) y 243 (HD); GTD Telsur en el 71 (SD) y 845 (HD); Zapping en el 104 (SD) y 99 (HD); y TuVes en el 504 (SD), según disponibilidad regional. También podrás mirarlo vía streaming a través de la plataforma Max, contratando el plan que incorpora TNT Sports, disponible para Smart TV, celular, tablet o PC. Si ya cuentas con un usuario activo y la suscripción correspondiente, podrás verlo EN DIRECTO desde la app o el sitio web oficial dentro de Chile.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.