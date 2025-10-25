TNT Sports EN VIVO: es el canal en Chile que pasará el partido de U. Católica vs. U. de Chile por la jornada 25 del Campeonato Nacional de Chile 2025 desde el Estadio Claro Arena. En Chile, podrás verlo en vivo por televisión a través de los principales operadores de cable y TV satelital: VTR, Zapping TV, DirecTV, Claro TV y Movistar TV. También podrás mirarlo desde la app de TNT Sports GO (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.