Ver TNT Sports EN VIVO: es el canal que transmite el partido entre Colo Colo vs. U. de Chile hoy por el Superclásico de la Supercopa de Chile 2025. ¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO? Para ver TNT Sports en Chile lo puedes hacer por cable o streaming. Si lo quieres ver por cable, deberás tener algunos de los siguientes servicios: VTR, Zapping TV, Claro TV, Movistar TV, DirecTV, entre otros. Por streaming lo podrás ver mediante la app de TNT Sports GO, plataforma oficial de streaming, accesible con suscripción.