TNT Sports Premium en vivo: transmite el clásico de Colo Colo vs. U. de Chile por la jornada 22 del Campeonato Nacional. ¿Cómo ver TNT Sports Premium EN VIVO? Para que puedas ver TNT Sports Premium en Chile tienes 2 formas, mediante MAX y televisión paga. Para verlo por Max, deberás descargar la app o desde su sitio web y contratar el servicio de TNT Sports Premium. Luego si lo ves desde tu cableoperador, deberá de ser en VTR, Movistar, Claro, DIRECTV, Zapping, Entel, etc. De esta manera, deberás de contratar el canal de TNT Sports Premium con tu compañía de TV.