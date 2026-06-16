Marcelo Bielsa volvió a convertirse en noticia en el Mundial 2026, aunque esta vez por un episodio ocurrido fuera de la cancha. Antes del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, que terminó igualado 1-1, el entrenador de la Celeste participó en la tradicional sesión fotográfica organizada por la FIFA. Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención: mientras el resto de protagonistas posaba frente a las cámaras, el técnico argentino evitó dirigir la mirada hacia el lente.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron todo tipo de interpretaciones entre aficionados, periodistas y analistas. Algunos consideraron que se trató de una muestra más de la personalidad reservada que ha caracterizado a Bielsa a lo largo de su carrera, mientras que otros debatieron sobre si el gesto escondía algún mensaje relacionado con el entorno mediático que rodea a las grandes competiciones.

La escena cobró aún mayor relevancia debido a que ocurrió en la antesala del debut uruguayo en el torneo. Con las expectativas puestas en el estreno de la selección sudamericana, el episodio terminó ocupando un espacio inesperado en la conversación futbolística de la jornada, desplazando momentáneamente la atención de los aspectos puramente deportivos.

Tras el empate frente a Arabia Saudita, las imágenes continuaron multiplicándose en distintas plataformas y medios internacionales. Una vez más, Bielsa demostró que cada uno de sus movimientos puede generar repercusión más allá de los resultados, alimentando debates y reacciones que reflejan el impacto que mantiene una de las figuras más singulares y observadas del fútbol mundial.

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