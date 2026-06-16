Por Redacción EC

Marcelo Bielsa volvió a convertirse en noticia en el Mundial 2026, aunque esta vez por un episodio ocurrido fuera de la cancha. Antes del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, que terminó igualado 1-1, el entrenador de la Celeste participó en la tradicional sesión fotográfica organizada por la FIFA. Sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención: mientras el resto de protagonistas posaba frente a las cámaras, el técnico argentino evitó dirigir la mirada hacia el lente.