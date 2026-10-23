El streamer argentino conoció al astro brasileño, le regaló una camiseta de Boca Juniors y le dedicó unas emotivas palabras.
El streamer argentino conoció al astro brasileño, le regaló una camiseta de Boca Juniors y le dedicó unas emotivas palabras.
Por Redacción EC

A veces, el fútbol devuelve en forma de abrazo todo lo que alguna vez provocó frente a una pantalla. Davo Xeneize tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Neymar y, lejos de quedarse en una foto o un saludo, le dedicó un mensaje cargado de admiración y gratitud. El streamer argentino puso en palabras lo que muchos aficionados sienten por el brasileño, uno de esos talentos que marcaron a toda una generación.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?