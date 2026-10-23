A veces, el fútbol devuelve en forma de abrazo todo lo que alguna vez provocó frente a una pantalla. Davo Xeneize tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Neymar y, lejos de quedarse en una foto o un saludo, le dedicó un mensaje cargado de admiración y gratitud. El streamer argentino puso en palabras lo que muchos aficionados sienten por el brasileño, uno de esos talentos que marcaron a toda una generación.

“Ney, los futboleros de mi generación crecimos viéndote y te amamos con locura. Todos quisimos ser Neymar, todos queríamos jugar como vos”, comenzó diciéndole Davo, visiblemente emocionado. Luego defendió el legado del delantero frente a quienes consideran que su carrera pudo haber sido todavía más grande. “Los que te exigen ser algo más de lo que no fuiste, no entienden nada”, afirmó.

El streamer argentino también recordó los equipos en los que Neymar desplegó su talento: Santos, Barcelona y Paris Saint-Germain. “Donde te pusiste la camiseta, nos hiciste tan felices a los futboleros. Es tanto lo que nos diste. Que yo, que soy argentino, te amo futbolísticamente”, expresó. Davo le agradeció por haber disfrutado de su fútbol durante toda su carrera y destacó la humildad con la que lo recibió. El encuentro incluyó, además, un intercambio de camisetas: el creador de contenido le regaló una de Boca Juniors.

“Davo Xeneize” Porque le dijo a Neymar todo lo que los argentinos queríamos decirle en la cara. https://t.co/x2YmCDs5Ia — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 23, 2026

La conversación también dejó espacio para una pregunta que suele dividir a los aficionados: ¿cuál fue la mejor versión de Neymar? Davo se inclinó por su etapa en el PSG, por encima de los recuerdos de su brillante sociedad con Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona. El brasileño coincidió con esa elección y explicó que en París se sentía fuerte, rápido y con una mayor comprensión del juego.

Neymar también le dedicó unas palabras a la comunidad que acompaña al streamer y se mostró contento por el reconocimiento. El cierre fue tan sencillo como significativo: Davo le preguntó si podía abrazarlo y el brasileño aceptó. Más que una entrevista o un intercambio de camisetas, fue el encuentro entre un ídolo y uno de los tantos aficionados que crecieron admirándolo. Una escena que resumió, en unos segundos, lo que Neymar significó para millones de futboleros.

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