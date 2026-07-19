Por Marco Quilca León

Hay periodistas que cubren los Mundiales y otros que terminan formando parte de ellos. Sammy Sadovnik pertenece a ese reducido grupo. El comunicador peruano, radicado en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, volverá a estar en la máxima cita del fútbol, aunque esta vez con un privilegio inédito: será el primer y único peruano encargado de narrar la final del Mundial 2026 para una cadena internacional, la radio Fútbol de Primera.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.