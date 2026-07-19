Hay periodistas que cubren los Mundiales y otros que terminan formando parte de ellos. Sammy Sadovnik pertenece a ese reducido grupo. El comunicador peruano, radicado en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, volverá a estar en la máxima cita del fútbol, aunque esta vez con un privilegio inédito: será el primer y único peruano encargado de narrar la final del Mundial 2026 para una cadena internacional, la radio Fútbol de Primera.

Con una trayectoria construida entre canchas, cabinas y transmisiones mundialistas, Sadovnik será una de las voces del esperado Argentina vs España, un duelo que enfrenta al vigente campeón con una selección española que llega impulsada por una nueva generación liderada por Lamine Yamal.

Desde la experiencia que le da haber seguido de cerca la carrera de Lionel Messi y el impacto que provocó su llegada al Inter Miami, Sadovnik no tiene dudas sobre el ambiente que rodea al capitán argentino. “Desde que Messi llegó en el 2023, ha habido un antes y un después para la liga. En Miami hay una ‘mesimanía’ total. Messi llena estadios de la NFL para 90 mil personas cuando su equipo suele jugar para 20 mil. Es una revolución absoluta. Todos quieren que campeone de nuevo”, asegura.

La figura del argentino trasciende el ámbito deportivo. Para Sadovnik, el último Mundial de Messi representa un acontecimiento global que moviliza a aficionados de todas las nacionalidades. Incluso en Estados Unidos, donde el fútbol continúa creciendo, el efecto del rosarino ha cambiado la dimensión del deporte y disparado el interés por la Copa del Mundo.

Argentina's forward #10 Lionel Messi is lifted by teammates as they celebrate after winning the 2026 World Cup round of 16 football match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium in Atlanta on July 7, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

Sin embargo, el periodista considera que España tiene al futbolista llamado a marcar el torneo. “Si está sano, debería ser el Mundial de Lamine Yamal. Tiene apenas 18 años y es una cosa de locos. Técnicamente, si hablamos del MVP, debería ser él”, sostiene.

Eso sí, evita comparaciones apresuradas con Messi. “No sé si es su sucesor. Él simplemente se divierte jugando. Lo importante será que llegue bien físicamente y que mantenga el respaldo que le ha dado Luis de la Fuente, quien lo conoce desde las categorías juveniles”, explica.

Sadovnik también destaca un aspecto que, a su juicio, suele definir los torneos cortos por encima de cualquier planteamiento táctico: la fortaleza del grupo. Al analizar la actualidad de Argentina, defiende la presencia de futbolistas experimentados como Giovani Lo Celso y recuerda que el campeón del mundo mantiene una base sólida alrededor de Messi.

El partido 104. 🔚#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 19, 2026

“El grupo es sumamente importante cuando pasas tanto tiempo juntos. Mantener esa confraternidad es vital para cualquier selección”, afirma. Incluso trae a la memoria la experiencia de Perú en España 1982, cuando, según recuerda, el equilibrio interno del plantel se resintió tras decisiones tomadas antes del torneo.

Con la cabina lista para una nueva final mundialista, Sadovnik se prepara para contar otro capítulo de la historia del fútbol. Esta vez lo hará con un logro que también quedará registrado en la historia del periodismo deportivo peruano.

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