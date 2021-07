Uno de los candidatos en la previa del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, era Francia, sin embargo, la selección europea fue eliminada de forma rápida en la fase de grupos, luego de caer por goleada ante México (4-1) y Japón (4-0), y apenas vencer con mucha dificultad a Sudáfrica (4-3).

Los galos no pudieron contar con muchos jugadores que pudieron ser convocados, debido que al no ser un torneo FIFA, los clubes franceses no se vieron obligados a ceder a sus futbolistas. Al término de su participación, André-Pierre Gignac criticó a los equipos de su país.

“Los Juegos son una experiencia única a vivir. Nada que agradecer a algunos clubes franceses. Espero que en 2024 la mentalidad habrá cambiado y que se podrá ganar el oro en casa en Francia”, escribió el delantero en un mensaje publicado en Instagram.

El seleccionador Sylvain Ripoll había tenido muchas dificultades para componer su grupo para los Juegos, ya que la mayoría de los clubes de Ligue 1 habían rechazado poner a sus jugadores a disposición de la selección.

Autor de cuatro goles, incluido un triplete contra Sudáfrica, Gignac, de 35 años, no pudo evitar una eliminación precoz de Francia en este torneo tras el correctivo recibido en el tercer partido de la fase de grupos contra Japón (4-0).

En su mensaje, el exdelantero del Marsella, ahora en las filas del Tigres de Monterrey, da las gracias por otra parte a sus “compañeros, seleccionador, equipo técnico, médicos por su adaptación a esta situación inédita”.