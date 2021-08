Los Juegos Olímpicos siguen causando sorpresa y asombro por los récords olímpicos y mundiales que se baten en las competencias. Sin embargo, en Tokio 2020 también se ha abierto la polémica por las declaraciones de Simone Biles sobre la exigencia de las competencias y el estado anímico y emocional de los deportistas.

Recientemente, las canadienses Pamela Ware y Cedric Fofana no tuvieron una buena presentación en Tokio 2020 y sufrieron los estragos de la presión en la competencia. La primera llegaba con posibilidades de quedarse con la medalla de oro en clavados, pero falló su salto final y fue castigada por los jueces con cero puntos, quedando sin posibilidades de llegar al podio de los Juegos Olímpicos.

“Es un momento muy difícil, lo que ustedes ven en la competencia es algo mínimo de lo que realmente hacemos para llegar a donde estamos. Estaba muy preparada para esta competencia y cometí un error. Le puede pasar a cualquiera, pero me pasó a mi en el peor momento”, declaró Pamela Ware.

#ULTIMAHORA



OTRO CERO en CLAVADOS



Ahora fue la canadiense 🇨🇦 PAMELA WARE quien perdió la concentración y no pudo lanzar su clavado. Ayer fue la mexicana Arantxa Chávez @ArantxaChvezM1 Ambas quedaron fuera de la competencia.



Acá 👇🏼👇🏼👇🏼 los dos fallos muy parecidos… pic.twitter.com/17dwJBURJM — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) July 31, 2021

Mensaje positivo

A pesar de lo ocurrido en Tokio 2020, Pamela Ware aprovechó para dejar un mensaje positivo, pese al lamentable momento que vivió en la competencia. La clavadista canadiense también descartó retirarse del deporte, pero dejó en claro que la presión y el estrés en los Juegos Olímpicos han mermado en muchos atletas.

“Estoy muy orgullosa por haber hecho todo lo posible por llegar hasta aquí, soy humana y cometo errores así que eso es todo. Los amo. No me voy a rendir, esta competencia no me define. Estaré de vuelta dentro de tres años”, aseguró con vistas a los Juegos de París 2024.

